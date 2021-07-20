شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وطرق علاج الحموضة في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة من المشاكل الصحية الشائعة فى عيد الأضحى، فعندما يذهب الطعام الذي نأكله إلى معدتنا عبر المريء، تفرز الغدد المعدية في معدتك حامضًا ضروريًا لهضم الطعام، عندما تفرز الغدد المعدية حمضًا أكثر من اللازم لعملية الهضم، يمكن أن تشعر بإحساس حارق أسفل عظم الصدر، فى التقرير التالى نتحدث عن كل ما تريد معرفته عن الحموضة وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

س: كيف تتخلص من الحموضة المعوية؟

التزم بنظام غذائي صحي، واشرب الأطعمة قليلة السعرات الحرارية وتجنب الكافيين، وتوقف عن التدخين، ونم ورأسك مرفوعة بالوسادة، قد يكون من الضروري الحصول على وصفة طبية لعلاج حرقة المعدة.

س: ما هي العلاجات المنزلية للحموضة؟

خل التفاح: له دور فعال فى محاربة الجراثيم والبكتيريا وطرد السموم من الجسم، نظرا لما يحويه من خصائص وعناصر غذائية مهمة لتعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة.

عصير الصبار: يعالج الإمساك يجب التعامل مع هذا بحذر شديد، إذا تم تناوله بشكل غير صحيح يؤدي إلى الإسهال، يزيل عصير الصبار السموم من الجسم، ويحفز الهضم، ويقلل من الحرقة، وينظف الدم، ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية كما يعالج التهاب القولون ويشفي الجروح الناجمة عن الحموضة.

الموز:هو فاكهة خفيفة منخفضة الحموضة، وغالبا ما يجد الناس أنها لطيفة على الجهاز الهضمي، يقول خبراء صحة العامة تساعد الفيتامينات الموجودة في الموز على إيقاف التشنجات المعدية المعوية ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكن أن تؤثر على ارتجاع الحموضة. الموز:هو فاكهة خفيفة منخفضة الحموضة، وغالبا ما يجد الناس أنها لطيفة على الجهاز الهضمي، يقول خبراء صحة العامة تساعد الفيتامينات الموجودة في الموز على إيقاف التشنجات المعدية المعوية ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكن أن تؤثر على ارتجاع الحموضة.