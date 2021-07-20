كورونا حول العالم.. تراجع إصابات الهند وارتفاع وفيات ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 191 مليوناً و733 ألفاً و410 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و113 ألفا و54 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 174 مليونا و585 ألفا و511 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الهند تسجل 30093 إصابة جديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، الثلاثاء، أن البلاد سجلت 30093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أقل عدد إصابات يومي في 4 أشهر.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الهند بواقع 374 وفاة ليصل إلى 406130.





65 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 65 إصابة جديدة بكوفيد-19، الاثنين، ارتفاعا من 31 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 57 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج، وأضافت أن الحالات الثماني التي انتقلت إليها العدوى محليا كانت جميعها في إقليم يونّان الحدودي بجنوب غرب البلاد.



وارتفع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ليصل إلى 19 من 17 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.





المكسيك تسجل 138 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5307 إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و138 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و664444 والوفيات إلى 236469.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير، وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60%.

15271 إصابة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن البلاد سجلت 15271 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و542 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.





ارتفاع وفيات ألمانيا إلى 91397

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1183 ليصل إلى 3 ملايين و746410 حالات.



وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 34 ليصل إلى 91397.



