شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على السكر ولا تسبب أى ضرر على الصحة.. أبرزها التمر والبطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب الكثير من الناس تناول الحلويات بعد الوجبات، لكن في كثير من الأحيان تمنعنا السعرات الحرارية الزائدة من الحصول على قطعة حلوى، ويمكننا استبدال الحلويات الغنية بالسكر ببعض الأطعمة المفيدة لصحتك وذات المذاق السكري، فى هذا التقرير نقدم أطعمة صحية تحتوى على السكر لكن لا تضر بصحتك ويمكنك تناولها دون الشعور بالذنب، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

أطعمة غنية بالسكر لكن ليست مضرةالفواكه الطازجة

الفواكه مليئة بالمعادن والفيتامينات التي تساعد جسمك على العمل، اختر كل الفاكهة الموسمية، سواء كان ذلك الكمثرى أو البطيخ أو الجوافة مذاق الفاكهة الموسمية أفضل لأنها لم تتم معالجتها أو حفظها، إذا لم تتمكن من العثور على فواكه طازجة، يمكنك أيضًا اختيار الفواكه المجمدة.

الشوكولاتة الداكنة

يحتوي 15 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة على جرامين فقط من السكر لكن الطعم حلو بما يكفي لإشباع رغباتك، إنها محملة بمواد كيميائية نباتية تسمى مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في حماية قلبك.





رقائق التفاح

يمكن أن تساعد المركبات الطبيعية الموجودة في التفاح في الحماية من أمراض القلب والسكري وحتى بعض أنواع السرطان لتجربة شيء مختلف، اصنع رقائق التفاح المقرمشة.

نأخذ شرائح رقيقة من التفاح ونضعها على صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت رش بعض القرفة واخبزها لمدة ساعة على 225 درجة اقلبها وتخبز لمدة ساعة أخرى.

رقائق الذرة أو الكورن فليكس

تقدم رقائق الذرة وجبة خفيفة رائعة في أي وقت من اليوم. يمكنك تناوله مع حليب الألبان قليل الدسم أو الحليب النباتي غير المحلى فقط تأكد من اختيار الحبوب التي تحتوي على 100٪ من الحبوب الكاملة، مع ما لا يزيد على 6 جرامات من السكر لكل حصة.

زبادي يوناني

بدلًا من اختيار الزبادي بنكهات الفواكه، اختر الزبادي اليوناني قليل الدسم وأضف القليل من القرفة فيه سيوفر لك ذلك الكالسيوم ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول.

التمر

يحتوي التمر على الكثير من السكر الطبيعي، ولهذا غالبًا ما يتم استخدامه كمُحلي في الوصفات ليس هذا فقط، فالتمر مليء أيضًا بالألياف وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

البطاطا الحلوة

هذه الخضراوات الحلوة بشكل طبيعي مليئة بفيتامين أ، ب 6 و ج جنبًا إلى جنب مع المواد الكيميائية النباتية التي تساعد على حماية صحتك.

يمكنك خبز البطاطا الحلوة أو وضعها في الميكروويف ويمكنك أيضًا صنع رقائق البطاطا الحلوة عن طريق تقطيعها إلى شرائح رفيعة وخبزها لمدة 15 دقيقة على 350 درجة فى الفرن حتى تصبح مقرمشة يمكنك رشها بالقرفة وجوزة الطيب والزنجبيل.

زبدة التفاح والمكسرات

قطعي تفاحة واحدة وادهنيها بملعقة كبيرة من زبدة الجوز ورشيها بالقرفة ستضيف القرفة المزيد من مضادات الأكسدة والحلاوة إلى التفاح دون إضافة أي سكر.