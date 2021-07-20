شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض دوار الحركة والمكان المناسب للجلوس أثناء السفر وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الجميع السفر خاصة خلال موسم الإجازات والأعياد لكن الأمر يكون شاقًا ومتعبًا للغاية لبعض الأشخاص خاصة من يعانون من دوار الحركة وهى حالة تحدث عندما ترى عيناك أنك تتحرك لكن جسمك يعتقد أنك جالس، وتشمل أعراض دوار الحركة التعرق البارد والدوار والغثيان والقيء والغثيان المفاجئ، وفقًا لتقرير لموقع insider.

ما الذي يسبب دوار الحركة؟

يحدث دوار الحركة عندما يتعذر على دماغك فهم المعلومات المرسلة من عينيك وأذنيك وجسمك، عندما تركب سيارة أو قطارًا ، فإن عينيك والإشارات الصادرة من أذنك الداخلية تخبر جسدك أنك تتقدم للأمام ولكن لأنك جالس ساكن، فإن عضلاتك ومفاصلك ترسل رسالة مفادها أنك لا تتحرك.

الصدام بين هذه الإشارات هو ما يؤدي إلى ظهور أعراض دوار الحركة.

غثيان مفاجئ

تعرق بارد

دوخة

غثيان

التقيؤ

هذه الأعراض شائعة في المركبات مثل السيارات، ولكن يمكن أيضًا أن تصاب بدوار الحركة أثناء لعب ألعاب الفيديو أو استخدام جهاز الواقع الافتراضي .

أعراض دوار الحركةطرق علاج دوار الحركة

ركز نظرك على شيء بعيد: عندما تنظر إلى شيء بعيد، فإنه يبدو أكثر ثباتًا من الأشياء سريعة الحركة خارج النافذة الجانبية هذا هو السبب في أن النظر إلى المسافة أو الأفق يمكن أن يساعد في تقليل الصراع بين عينيك وجسمك وتخفيف الغثيان.

توجيه الوجه للأمام عند السفر: الجلوس إلى الخلف في القطار بحيث تواجه الاتجاه المعاكس للسفر، أو توجيه رأسك نحو المقعد الخلفي للسيارة، يشير إلى عقلك بأنك تتحرك للخلف، مما قد يربك حواسك أكثر.

العلاج بالإبر: العلاج بالإبر عبر نقطة الوخز بالإبر أسفل معصمك مباشرة، قد يساعد في تقليل الغثيان، يمكنك القيام بذلك باستخدام إبهام يدك الأخرى ، أو ارتداء سوار معصم مخصص يضغط على النقطة.

تناول الزنجبيل: فهو علاج معروف للغثيان والقيء، لذا فهو وسيلة جيدة لمرض الحركة يمكنك تناول الزنجبيل في العديد من الأشكال بما في ذلك الشاي أو الحلوى.

استنشق بعض الهواء النقي: يمكن أن يساعد الحصول على الهواء النقي أيضًا في تقليل الروائح الكريهة من داخل السيارة والتي قد تؤدي إلى الشعور بالغثيان.

ضع الهاتف أو الكتاب جانبًا: قراءة كتاب في المقعد الخلفي لسيارة تتحرك يمكن أن يؤدي إلى دوار الحركة.