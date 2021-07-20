شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أضرار للإفراط فى تناول السكر .. منها زيادة الوزن وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضرار السكريات على صحة الجسم لا حصر لها، حيث إن السكر الذي تضيفه إلى نظامك الغذائي سواء الذى تضيفه للمشروبات أو الحلويات عبارة عن كربوهيدرات إضافية يتم تخزينها في جسمك دون أن يستفاد بها، وهذا التراكم التدريجي للسكر في الجسم يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع نسبة السكر في الدم والنوبات القلبية وغيرها، فى التقرير التالى نتعرف على آثار ضارة للافراط فى تناول كميات كبيرة من السكر بنظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

5 أضرار للافراط فى تناول السكر

1. نقص القيمة الغذائية

السكر في حد ذاته لا يضيف أي فائدة غذائية لنظامك الغذائي، فقط يزيد السعرات الحرارية الخاصة بك، ولا يوفر السكر أي طاقة للجسم.