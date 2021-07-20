شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوائد لفيتامين A على البشرة.. أبرزها يقوى ويحافظ على أنسجة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أكثر الفيتامينات المهمة لصحة الجلد فيتامين A ، حيث إن وجوده يدعم نضارة البشرة وتوهجها ونقصه يسبب بقعًا كثيرة فى الجلد متعددة الألوان.

وقال موقع THE HEALTHالطبى إن فيتامين A هو من أهم الفيتامينات التى تساهم فى صحة البشرة، ولهذا السبب يستخدم فى عدد كبير من مستحضرات التجميل، كما أن نقصه فى الجسم يصيب الجلد ببقع بيضاء شفافة أو لبنية اللون وتسبب التوتر للكثير ممن يصابون بها، ومن أهم فوائد فيتامين A على البشرة والجلد التالى:

1- يقوى ويحافظ على أنسجة البشرة ويساهم فى تجديدها.

2 -يساعد على منع ظهور البثور ويقلل إفرازات البشرة الدهنية.

3 -من الفيتامينات المضادة للأكسدة فهو يعمل على حماية الخلايا من الأضرار الخارجية ومنع التجاعيد المبكرة.

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين A ومنها:

1 -الكوسة.

2 -السبانخ.

3 -الجزر.

4 -الكبدة.

5 -الحليب.

6 -البروكلى.

وكذلك الخضراوات التى ترتفع فيها اللون الأخضر ليصبح من أهم خصائصها احتوائها على فيتامين A.

وحذرت أحدث الدراسات من وضع الماكياج للسيدات والتعرض لأشعة الشمس الضارة والتى تنعكس مباشرة على البشرة وتسبب دوائر وبقع بنية على الوجه والرقبة بسبب تفاعل أشعة الشمس مع أدوت التجميل على الوجه.

ونصحت الدراسة بمنع التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، بالاضافة إلى الحرص على تخفيف أدوات التجميل خلال فترة الظهيرة لمنع تضرر البشرة وظهور البقع وارتفاع الالتهابات بها .