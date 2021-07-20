شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على الخضراوات والفواكه الصيفية.. منها التجميد والتخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك شراء الأطعمة المعلبة في أي وقت لكنها ليست آمنة (لأنها تحتوي على كمية عالية من المواد الحافظة الضارة) وبالتالي من الأفضل تجنب تناولها لصحة الجهاز الهضمي، ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" هناك طرق مختلفة للحفاظ على الفواكه والخضراوات دون فقدان فائدتها.

التجميد

الطريقة الأكثر شيوعًا والأسهل هي التجميد، فهى تدوم لعدة أشهر إذا تم الاحتفاظ بها بشكل آمن، يمكن تجميد العديد من الفواكه مثل المانجو والتفاح والفراولة ولكن بحذر.

يجب الاحتفاظ بالفاكهة اللينة مثل التوت بحذر وإلا قد يتلف نسيجها.

قد تتحول الفواكه مثل التفاح إلى اللون البني لذا يجب معالجتها بالليمون ثم تجميدها.

يمكن تجميد المانجو بسهولة في وعاء محكم الإغلاق أو كيس.

التجفيف

في حين أن عملية التجميد سهلة وتحافظ على مذاق الفواكه والخضراوات، إلا أن عملية التجفيف قد تسبب تغييرًا طفيفًا في المذاق والقوام حيث تتطلب هذه الطريقة إزالة محتوى الماء من الأطعمة بشكل كامل.

يمكنك تجفيف الفاكهة والخضراوات في الشمس أو باستخدام مجفف، بمجرد أن يجف محتوى الماء بالكامل، يمكنك تخزين الأطعمة المفضلة لديك.

التعليب

التعليب هي عملية يظل فيها الطعام الموجود داخل العلبة طازجًا، أنت بحاجة إلى علب ضغط والعديد من المعدات الأخرى حال أردت استعمال هذه الطريقة.

التخليل

إحدى الطرق الشائعة لحفظ الطعام، يُفضل التخليل للحفظ لمدة أطول (سنوات) لأنها تحافظ على الطعام آمنًا وخاليًا من البكتيريا، هذه في الواقع أبسط طريقة للحفاظ على الخضروات الخاصة بك لأنها تستخدم الخل ليكون بمثابة مادة حافظة طبيعية للطعام.

التمليح

يعتبر الملح من المواد الحافظة الطبيعية التي تساعد في تخزين الطعام وحفظه، حيث يمتلك الملح خواصًا لا تسمح للبكتيريا بإفساد الطعام، وتتضمن عملية التمليح طلاء المادة الغذائية بطبقة ملح تساعد في منع ملامسة البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى.