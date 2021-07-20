شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهم تناول زيت الزيتون أثناء الحمل في الوقاية من الولادة المبكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل زيت الزيتون فوائد صحية عديدة خاصة خلال فترة الحمل، خاصة في علاج الالتهابات البكتيرية المسببة للحكة، كما يسهم هذا الزيت فى تحفيز الدماغ البشرى عن طريق استشناقه، بجانب قدرته الفعالة في علاج الكدمات.

وطبقًا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن زيت الزيتون يحمل فوائد خلال فترة الحمل أهمها:1. تقليل علامات التمدد

استخدام زيت الزيتون قد يعطي فائدة في تقليل علامات التمدد، التي يتعرض إليها العديد من الحوامل، حيث يحتوي زيت الزيتون على حمض اللينوليك الذي يمكن أن يساعد في التئام الجلد والحفاظ على المحتوى المائي، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى البوليفينول غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تجديد الجلد عندما يبدأ في التلف.

ويمكنك استخدامه من خلال التدليك بلطف حتى يتغلغل زيت الزيتون على الجلد.





2.يساعد على تحسين نمو دماغ الجنين

إذا كنت ترغب في تحسين نمو دماغ طفلك منذ وجوده في الرحم، فلابد من تناول زيت الزيتون بانتظام مع الأطعمة المغذية الأخرى لنمو دماغ الجنين، الذى يحسن من مهارات التعلم لطفلك في المستقبل.

3.تقليل مخاطر العدوى

إن استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يساعد الأم على منع الالتهابات وتعزيز المناعة، لأنه يحمل خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بجانب أنه يحتوى على فيتامين أ الذى يعزز الجهاز المناعى أيضًا.

4. الحفاظ على صحة قلب الجنين

يمكن أن يساعد تناول زيت الزيتون على نمو وصحة قلب الجنين، أثناء وجوده في الرحم، لذا يمكن للأمهات إضافة زيت الزيتون إلي غالبية الأطباق، لأنه يساعد أيضًا على نمو طول ووزن الجنين.

5.التغلب على مشاكل الجلد

يمكن لهذا الزيت الخاص أيضًا أن يساعد الأمهات في مشاكل البشرة أثناء الحمل، بما في ذلك حب الشباب وظهور البثور، لأنه يحتوى على حمض اللينوليك الذى يساعد في الحفاظ على محتوى الماء في بشرة الوجه، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول، لذا يمكن لزيت الزيتون طرد السموم في الجسم ومنع جميع أنواع العدوى.

ويحتوى زيت الزيتون على خصائص مضادة للبكتيريا، لذا يمكنه علاج حب الشباب.





6.تجنب مخاطر الولادة المبكرة

قد يوفر زيت الزيتون المستهلك أثناء الحمل العديد من الفوائد أهمها منع مضاعفات الحمل، لأنه يحتوى على فيتامين هـ وفيتامين ك وكل منهما يعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة لتجنب الأمراض المختلفة.

كما يسهم فيتامين هـ في زيت الزيتون أثناء الحمل من الوقاية من العيوب الخلقية وخفض مخاطر الولادة المبكرة.