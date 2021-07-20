شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على سلامة اللحوم من الميكروبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت الهيئة لاعامة للغذاء والدواء نصائح هامة للحفاظ على سلامة اللحوم من الميكروبات، وكذلك الطريقة الصحيحة لتقطيعها. وشددت الهيئة عبر فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، على أهمية غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم. كما أكدت على تنظيف الأسطح المستخدمة لتنظيف اللحوم وتطهيرها قبل وبعد الاستخدام، وكذلك تخصيص لوح تقطيع خاص باللحوم النيئة ولا يستعمل للأغذية الجاهزة.

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