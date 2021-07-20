صحة ورشاقة

إيرانيون يلجأون إلى أرمينيا هربا من نقص اللقاحات في بلادهم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لجنة السياحة في أرمينيا أن الإيرانيين الذين يواجهون نقصاً في لقاحات في بلادهم يسافرون بأعداد متزايدة إلى أرمينيا المجاورة بصفة سائحين لتلقي التطعيم مجاناً هناك.

وأقرت أرمينيا استخدام ثلاثة لقاحات مضادة لكوفيد-19 هي "سبوتنيك في" الروسي والصيني "كورونافاك" ولقاح شركة "أسترازينيكا"، وقررت البدء في تقديمها كلها دون مقابل للزائرين الأجانب.

وقالت لجنة السياحة الأرمينية إن أكثر من 8500 إيراني زاروا البلاد في يونيو/حزيران ارتفاعاً من 5000 في الشهر السابق.

وقال ألفريد كوتشاريان نائب رئيس لجنة السياحة الأرمينية: "ليس لدينا أي خطط خاصة لإنشاء سياحة لقاحات. لقد حدثت بالصدفة".

وأضاف أن أناساً جاءوا من الهند أيضاً لتلقي التطعيم.

ومضى قائلاً: "لكن الطلب على اللقاحات أتاح فرصة لشركات السياحة عندنا وهي فرصة أشجعهم على اغتنامها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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