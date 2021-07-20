شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك على النوم ومحاربة الالتهاب.. أبرزها زبدة الفول السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن هناك أطعمة عند تناولها تساعدك فى الشعور بالنوم؟ الحمض الأمينى "التربتوفان" الموجود فى عدد من الأطعمة الغذائية مثل السلمون والعدس والديك الرومى، يزيد من من هرمونات الاسترخاء في الجسم ، مثل السيروتونين والميلاتونين، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس والخمول بعد الأكل.

ووفقًا لما ذكره موقع "Well + Good" تبين أن الحمض الأمينى "التربتوفان" يقدم فوائد غذائية أكثر من مجرد النوم، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن المستويات العالية من التربتوفان يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، خاصة مع تقدمنا ​​في السن.

ونشرت دراسة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، بعنوان كيف تحمي مستويات التربتوفان في الفئران الأكبر سنًا من الالتهاب وصحة الأمعاء بشكل عام، وأكدت أن الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا منخفضًا في التربتوفان لمدة ثمانية أسابيع قد غيرت تركيبات ميكروبيوتا الأمعاء ومستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من علامات الالتهاب في دمائهم، وأشارت النتائج إلى أن مستويات التربتوفان المرتفعة قد تساعد في مكافحة التهاب الأمعاء ، خاصة مع تقدمنا ​​في العمر.

5 أطعمة تحتوي على التربتوفان 1. زبدة الفول السوداني

هل ترغب في تناول وجبة خفيفة قبل النوم بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات؟ تخطي الحليب واختار بدلاً من ذلك الموز الطازج وزبدة المكسرات.

كشفت تريسي لوكوود بيكرمان، أخصائية التغذية، أن الموز مرخٍ طبيعي للعضلات، وذلك بفضل مستوياته من البوتاسيوم والمغنيسيوم، تظهر الدراسات أن خصائصها المضادة للأكسدة يمكن أن تمنع الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

وقالت بيكرمان إن تناول الكربوهيدرات، مثل الموز، مع التربتوفان الموجود في زبدة الفول السودانى، يمكن أن يجعل الأحماض الأمينية متاحة أكثر للدماغ، وقد تزيد من قدرتك على النوم.

2. بذور اليقطين

بذور اليقطين هي مصادر طبيعية للتربتوفان والمغنيسيوم ، وهي مادة مغذية مهدئة يمكن أن تساعد فى الشعور بالنوم، كما أيضًا عالية في الخصائص الالتهابية التي يمكن أن تساعد في دعم الصحة العامة والإدراك.

ويحتوي زيت بذور اليقطين على مضادات الأكسدة الكاروتينات وفيتامين هـ، وتلعب مضادات الأكسدة دورًا في تقليل الالتهاب.

3. السلمون

يتم تحميل الأسماك الزيتية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، المعروفة أيضًا بالدهون "الجيدة" المرتبطة بانخفاض ضغط الدم والكولسترول، إنه أيضًا مصدر جيد للتربتوفان، لذا فهو رائع للنوم الجيد ليلاً.

كما أن سمك السلمون غني بشكل طبيعي بفيتامين (د) وهو عنصر غذائي يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف مثل نمو العظام وعمل الخلايا ومقاومة الالتهابات.

4. السبانخ

مثل معظم الخضراوات الورقية، فإن السبانخ مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين K، وهو عنصر غذائي مضاد للالتهابات يوجد في الخضار المماثلة، مثل الملفوف والبروكلي واللفت.

تشير الأبحاث إلى أن السبانخ هو غذاء ممتاز شامل للدماغ يمكنه دعم النوم والمزاج على حدٍ سواء بفضل خصائصه من الأحماض الأمينية.

5. فول الصويا

فول الصويا مليء بجميع الأحماض الأمينية الأساسية، مثل التربتوفان، والليوسين، والثريونين، والليسين، مثل بذور اليقطين، فهو أيضًا مصدر طبيعي للمغنيسيوم، لذا توقع المزيد من الإحساس بالهدوء.

بالنسبة للمغذيات المضادة للالتهابات ، يعتبر فول الصويا أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل.