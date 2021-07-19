شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب» يوضح تأثير قلة النوم والسهر على جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى تأثير السهر وقلة النوم على جهاز المناعة لدى جسم الإنسان. وأضاف” الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن السهر وقلة النوم يؤثران على جهاز المناعة، اذ تجعل الجسم أكثر ميلاً للإصابة بالمرض وأبطأ تعافيًا بعد التعرض للمرض.

كانت هذه تفاصيل خبر «طبيب» يوضح تأثير قلة النوم والسهر على جهاز المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.