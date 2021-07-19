شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الشوكولاتة تمد الجسم بالطاقة وتحارب الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة أن الشوكولاتة تحتوى على مضادات الأكسدة، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة وتحارب الاكتئاب وتقلل من الإرهاق والتعب وتساعد على النوم وتطرد الشعور بالأرق، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".





ونُشرت دراسة في مجلة اتحاد الجمعيات الأمريكية للبيولوجيا التجريبية، لفحص ما إذا كان تناول 100 جرام من الشوكولاته في أوقات مختلفة من اليوم يؤثر على التمثيل الغذائي لدى النساء، ففي البداية، تم تقسيم 19 امرأة إلى ثلاث مجموعات: تناولت مجموعة واحدة الشوكولاتة في الصباح، بينما تناولت مجموعة أخرى في الليل، أما المجموعة الثالثة لم تأكل أي شوكولاتة على الإطلاق، بخلاف ذلك ، لم يُطلب من المشاركين تغيير عاداتهم الغذائية المعتادة. أجريت هذه التجربة لمدة 14 يومًا.

الشوكولاتة لا تسبب زيادة الوزن

وأكد الباحثون، أن نتائج الدراسة كشفت عن أن تناول الشوكولاتة لمدة 14 يومًا لم يؤدى إلى زيادة وزن الجسم، حيث شهدت مجموعات النساء اللائي تناولن الشوكولاتة في الصباح والمساء انخفاضًا في الجوع وانخفاض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات على مدار 14 يومًا من الدراسة.

وقام كل من تناولوا الشوكولاتة في الصباح والليل بحرق سعرات حرارية أكثر من المقياس الأساسي، لكن المجموعة الليلية أحرقت ضعف السعرات الحرارية (300 في المتوسط) من متوسط ​​المجموعة الصباحية 150، علاوة على ذلك ، شهد متناولو الشوكولاتة أثناء الليل زيادة في النشاط البدني بنسبة 6.9%، وزيادة التمثيل الغذائي، وحتى انخفاضا في محيط الخصر بنسبة 1.7%.

وأوضح الباحثون أن تناول الشوكولاتة يبدو أنه يغير "تكوين ووظيفة" الجراثيم في الأمعاء، والتي يعتقدون أنها لعبت دورًا مهمًا في الجوع والنشاط والتحولات فى معدلات حرق الدهون للمشاركين.