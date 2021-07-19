تونس تخصص "أيام مفتوحة" للتطعيم ضد كورونا في عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في تونس، الإثنين، عن تنظيم أيام مفتوحة، في عطلة عيد الأضحى، لتلقي جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في مسعى لتسريع حملة التطعيم المتعثرة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي في مؤتمر صحفي إن السلطات الصحية ستضع جرعات من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني في 29 مركزا صحيا لاستقبال الراغبين في التطعيم.



ولن يكون هؤلاء مطالبين بانتظار الرسائل الرقمية على هواتفهم الخلوية للذهاب إلى مراكز التطعيم.

وستمتد الأيام المفتوحة خلال يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة، تلقى حتى يوم الأحد مليونان و385 ألف و176 شخصا اللقاح من بينهم أكثر من 912 ألفا تم تحصينهم بالكامل.



وتهدف الحكومة الوصول إلى تطعيم 5.5 مليون شخص بنهاية العام الجاري، أي نصف سكان البلاد.

ومع زيادة مخزون اللقاحات بفضل الهبات التي تلقتها تونس الشهر الجاري من بعض الدول ووصول دفعات من عمليات الشراء المباشرة، أصبح بالإمكان زيادة أعداد الملقحين والبالغ في المتوسط ما بين 30 ألف و35 ألف يوميا.

وتابع الوزير مهدي قائلا: "اللقاحات متوفرة الآن لدينا 3.2 مليون جرعة وسنسرع في حملة التطعيم".

ويمثل التطعيم أحد الخيارات الرئيسية في تونس لمنع تفشي العدوى على نطاق أوسع والتخفيف من أعراض الفيروس.

وأوضح وزير الصحة التونسي أنه سيجري زيادة مراكز التطعيم وإشراك الصيدليات في الحملة.

وتواجه البلاد وضعاً وبائياً خطيراً في ظل تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والوفيات منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري.

وتوقع الوزير مهدي بداية انفراج الأزمة انطلاقا من منتصف أغسطس/آب.