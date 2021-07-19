نقص الأكسجين يقتل مرضى كورونا في ميانمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى نقص الأكسجين إلى زيادة هائلة في حصيلة الوفيات في ميانمار، حيث لا تزال البلاد تعاني من وطأة جائحة كوفيد -19.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه جرى دفن أكثر من ألف شخص في يانجون وحدها خلال الأيام الأخيرة.



لكن الأطباء والمراقبين يقولون إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير من الإحصاءات التي تقدمها الحكومة.

وقالت شوي شوي، وهي متطوعة تقوم بتزويد مرضى كوفيد -19 بالأكسجين: "الكثير من الأشخاص يحتضرون الآن بسبب عدم وجود أوكسجين كاف. ونحن نحاول فعل كل شيء الآن، لكن الأمر صعب للغاية في ظل عدم وجود أي جهة تتولى إدارة الأزمة تحت حكم المجلس العسكري".



وأعلن الجنرالات أنه تم مؤخراً القيام بحملة على تجارة الأكسجين في السوق السوداء ولا يسمح باستخدامه إلا تحت الإشراف فقط".

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 5200 حالة إصابة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه في نفس الفترة توفي 231 شخصاً متأثرين بمضاعفات مرض كوفيد -19.