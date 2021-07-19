شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية لصحة أفضل في عيد الأضحى .. تجنب اللحوم المحمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر عيد الأضحى المبارك بتناول اللحوم الصحية التى تحافظ على وزن الجسم وتحميه من مخاطر الدهون والإصابة بالسمنة المفرطة، وحسب ما ذكره موقع blog.yajny عليك أن تبذل قصارى جهدك للحفاظ على لياقتك وصحتك طوال هذا الموسم، لمساعدتك على القيام بذلك، إليك بعض النصائح التي لن تساعدك فقط في الحفاظ على وزنك خلال العيد، ولكن أيضًا ستجعلك تشعر بصحة جيدة وأفضل من أي وقت مضى.

1. تجنب اللحوم المحمرة فى الزيت

إذا كنت تخطط لتناول اللحوم في هذا العيد، فحاول تناولها في صورة مسلوقة أو محمصة وتجنب تناول الزيت أو اللحوم المحمرة فى الزيت لأن هذا يزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة في غذائك اليومي.



اللحوم المقلية

2. الذهاب في نزهة بعد تناول الطعام 2. الذهاب في نزهة بعد تناول الطعام يقترح أخصائيو التغذية والأطباء أنه يجب على الشخص إنهاء الوجبة الأخيرة قبل ساعتين من موعد النوم، بعد تناول الطعام ، يمكنك الذهاب في نزهة طويلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا للتأكد من أنك قد هضمت طعامك. 3. اشرب الشاي الأخضر 3. اشرب الشاي الأخضر حاول أن تشرب من الشاي الأخضر بعد الأكل للمساعدة في حرق الدهون والهضم، يساعد تناول الشاى الأخضر على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة به، حيث يعمل البوليفينول الموجود في الشاي على تكثيف مستويات أكسدة الدهون.

الشاي الأخضر 4. تجنب المشروبات الغازية 4. تجنب المشروبات الغازية أظهرت الدراسات أن المشروبات الغازية لها آثار ضارة للغاية على الصحة العامة مثل السمنة، لذا تجنب شرب المشروبات الغازية في أيام عيد الأضحى يفضل استبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة.

المشروبات الغازية 5. تجنب الشوربة الثقيلة والأطعمة المشبعة بالدهون 5. تجنب الشوربة الثقيلة والأطعمة المشبعة بالدهون بدلاً من الأطعمة المشبعة بالدهون ، اختر الوجبات التي تحتوي على القليل من الزيت ولا تحتوي على دهون طازجة أو السمن.

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6. تناول طبق سلطة كبير

طبق السطة يوفر احتياجك من الخضار التي تملأ المعدة وتجعلك تشعر بالخفة والنشاط مثل الكرنب والخس والطماطم والجزر والسبانخ وما إلى ذلك.