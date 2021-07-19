صحة ورشاقة

لو بتعمل ريجيم.. 7 أطعمة تساعد على فقدان الوزن وأبرزها الكرفس

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحاول إنقاص الوزن بأمان فقد حان الوقت لإلقاء نظرة ثانية على الأطعمة التى تخزنها بشكل روتينى فى مطبخك، واحرص على شراء الأطعمة الليفية منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعى، والتى تساعدك على الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة، كما تنظم مستويات السكر فى الدم، فى التقرير التالى نتحدث عن 6 أطعمة تساعدك على لإنقاص الوزن، وفقاً لموقع "only my health".

أفضل أطعمة تساعد على فقدان الوزن فى الريجيم
  الكرفس

يساهم فى ضبط الوزن، حيث تحتوى نبتة الكرفس الكبيرة على 10 سعرات حرارية، ويمكن إضافته للسلطة والحساء،  ويساهم فى مقاومة الأمراض المزمنة والسرطان.

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التفاح

غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد فى تخليص الجسم من السموم التى يمكن أن تسهم فى التهابات الجسم وزيادة الوزن غير المرغوب فيه،كما يحتوى على الكثير من الألياف، ما يجعله أكثر إشباعا مقارنة بالوجبات الخفيفة.

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بذور الشيا

 يمكن أن يساعد البروتين الموجود في بذور الشيا في تقليل الجوع وزيادة الشعور بالشبع، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول بذور الشيا للإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول الطعام.

بذور الشيا
بذور الشيا
صلصة الطماطم

 الطماطم من الخضراوات التى تحتوى على قدر قليل من السعرات الحرارية لذلك يتم إدراجها ضمن البرنامج الغذائى لإنقاص الوزن بضرورة تناولها كنوع من الخضراوات بين الوجبات الثلاث الأساسية.

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دقيق الشوفان

 دقيق الشوفان اللذيذ يوفر قدرا من البروتين مثل البيض، كما يعتبر وسيلة ممتازة لفقدان الوزن في الواقع ،وقد وجد العلماء أن تناول دقيق الشوفان في وجبة الإفطار يؤدى إلى زيادة الشبع وتقليل معدلات الجوع وانخفاض السعرات الحرارية.

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الزبادى اليونانى 

الزبادي اليوناني هو الأقرب إلى كونه المكون المثالي لنظام غذائي متوازن، في دراسة من جامعة ميسوري  بالولايات المتحدة  ووجدوا أن الزبادي اليوناني، يحتوي على أعلى محتوى من البروتين، وبالتالى يمكنه المساعدة على إنقاص الوزن.

الزبادى اليونانى
الزبادى اليونانى
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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