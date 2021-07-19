شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الدورة الشهرية.. كيف تخسري وزنك الزائد فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى النساء من العديد من التغيرات الجسدية خلال فترة الدورة الشهرية، بسبب آلام الطمث التى ترتبط بألم شديد فى أسفل البطن والحوض بجانب آلام الثدى، وغيرها من التحديات التى تجعل من الصعب ممارسة التمارين الرياضية والالتزام بها، مقارنة بالأيام الأخرى.

وطبقًا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن الهرمونات خلال تلك الفترة تلعب دورًا فى شهيتنا وفى مشاعرنا وعمليات التفكير لدينا، لذا فإن خسارة الوزن فى هذا التوقيت يصبح تحديًا كبيرًا أمام غالبية النساء، اللاتي يرغبن فى فقدان الوزن والاستمرار فى نظام الريجيم برغم صعوبة هذه الفترة التى تزداد بها الرغبة فى تناول الطعام خاصة السكريات.

وفيما يلى أبرز الخطوات التى تساعدك على فقدان الوزن خلال فترة الدورة الشهرية

1. المشروبات الدافئة

تساعدك المشروبات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل وشاي البابونج على تهدئة التقلصات الناتجة من آلام الطمث بجانب ذلك تسهم أيضا فى حرق الدهون، لكن تجنبى إضافة السكر لتلك المشروبات.

2.تجنب الكافيين

من اهم الخطوات التى تمكنك من خسارة وزنك خلال تلك الفترة هى تجنب تناول القهوة والمشروبات الغازية حتى منعدمة السعرات الحرارية.

3.تجنب الأطعمة المالحة

لانها تسهم فى تخزين المياه داخل جسمك وبالتالى تزيد من وزنك الطبيعى، لذا تجنبى تلك الأطعمة.





4.الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه

تناولى الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه الكاملة والخضروات، لأنها تؤثر على هرموناتك بشكل مباشر، كما أنها تساعد فى إنتاج مادة السيروتونين ، مثل الخضروات الورقية.

5.البروتينات

تناولى البروتين فى وجبة الإفطار والذى يكون عبارة عن بيضتين مع نصف رغيف من الخبز.

6.الأطعمة المسلوقة

تناولى النشويات مثل الأرز والمكرونة المسلوقة وتجنبى إضافة الزيوت أو الدهون إلى تلك الأطعمة.

7.الشوربة

تعد أطباق الشوربة خاصة الخضراوات الحل الأمثل لفقدان الوزن وتهدئة آلام الطمث، لذا يمكنك تناولها خلال وجبة العشاء.