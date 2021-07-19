صبغ الشعر عند الرضاعة ..الأمان والاحتياطات والبدائل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 07:49 مساءً - غالباً ما تحتاج الأمهات المرضعات إلى توخي الحذر بشأن خيارات أسلوب حياتهن؛ لأنها يمكن أن تؤثر بسهولة على الرضيع الذي يرضع من الثدي، قد يكون استخدام مستحضرات التجميل، بما في ذلك صبغات الشعر، أحد مجالات القلق، يمكن صبغ الشعر في المنزل أو الصالون، في كلتا الحالتين، قد تضطرين إلى توخي الحذر بشأن اختيارك للصبغة، لكن هل تؤثر في النهاية على الرضاعة الطبيعية من خلال حليب الثدي؟

هل يمكنك صبغ شعرك أثناء الرضاعة؟

صبغ الشعر أثناء الرضاعة

الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، تجيب عن هذا السؤال: نعم يمكنك صبغ شعرك عند الرضاعة، لا توجد موانع لصبغ الشعر عند الرضاعة الطبيعية؛ لأن القليل جداً من مركبات الصبغة تدخل مجرى الدم، لا يوجد دليل على أن المركبات تصل إلى حليب الأم؛ لذلك يمكن صبغ الشعر أثناء الرضاعة دون القلق من تأثيره على الرضيع ولكن انتبهي إلى احتياطات السلامة.

احتياطات لصبغ الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية

الأمان والاحتياطات عند صبغ الشعر

على الرغم من أن صبغ الشعر أثناء الرضاعة لا يؤثر على الطفل، إلا أنه من الجيد مراعاة الاحتياطات الآتي ذكرها:

1. اختاري صبغات الشعر المؤقتة

تبقى صبغات الشعر المؤقتة على سطح الشعر ولا تدخل في جذع الشعرة، يمكن أن تكون أكثر أماناً عند مقارنتها بصبغات الشعر شبه الدائمة، والتي قد تدخل إلى جذع الشعرة وتصل إلى مجرى الدم.

2. استخدمي ألواناً أكثر نعومة

قد تحتوي الألوان الداكنة على المزيد من عوامل التلوين ومركبات تثبيت اللون الأخرى التي قد تكون ضارة يمكنك اختيار صبغة شعر أفتح أو أكثر نعومة والتي قد تحتوي على تركيز أقل من المركبات التي تدخل مجرى الدم.

3. تحققي من المكونات الضارة المحتملة

تحققي من محتويات صبغة الشعر بغض النظر عن صبغ شعرك في المنزل أو الصالون، تحتوي صبغات الشعر الدائمة على الأرجح على مركبات ضارة، مثل الفينولات والأمينات العطرية وبيروكسيد الهيدروجين.

فيما يلي بعض المركبات الضارة المحتملة التي قد توجد في أنواع مختلفة من الأصباغ .

المركبات الأمينية العطرية

النفثيلامين

فينيلين ديامين

التولوين

الأمونيا

فضة

الزئبق

الزرنيخ

البزموت

بيروجالول

4. أجري اختباراً

ضعي كمية صغيرة من صبغة الشعر على خصلة من الشعر وقطعة صغيرة من فروة الرأس للتحقق من مدى ملاءمتها، حساسية صبغ الشعر ليست نادرة الحدوث، قد يكون الخطر أكبر إذا اخترت صبغات شعر دائمة، والتي قد تحتوي على بارافينيلين ديامين (PPD)، والتي قد تسبب الحساسية لدى عدد قليل من الناس، الطفح الجلدي والتهيج والحكة من الأعراض الشائعة لرد الفعل التحسسي.

5. اصبغي شعرك بعيداً عن الطفل

صبغ شعرك في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الطفل، حتى أصباغ الشعر الأكثر أماناً قد تحتوي على مركبات متطايرة، والتي قد تهيج مجرى الهواء لدى الطفل، تأكدي من الاستحمام وشطف الصبغة قبل حمل الطفل مرة أخرى.

الآثار الجانبية المحتملة لصبغة الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية

قد تعانين من الآثار الجانبية العامة التالية لصبغة الشعر التي قد لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية والطفل رضيعك.

احمرار الجلد الموضعي

حكة

فقدان بريق الشعر

جفاف الشعر

تساقط الشعر

شيب الشعر المبكر

نمو بطيء للشعر

قد تختلف الآثار الجانبية حسب نوع ولون صبغة الشعر المستخدمة، تحدث الآثار الجانبية بشكل أكثر شيوعاً مع صبغات الشعر شبه الدائمة أكثر من صبغات الشعر المؤقتة، والتي غالباً ما تتلاشى في بضع مرات من الاستحمام.

البدائل الممكنة لصبغات الشعر

البدائل عند صبغ الشعر عند الرضاعة

يمكن أن تكون الألوان النباتية الطبيعية بدائل آمنة لصبغات الشعر التجارية، لن تدوم الصبغات النباتية المنزلية لفترة طويلة على الشعر، ومع ذلك، من غير المحتمل أن تكون الصبغات النباتية منزلية الصنع ضارة حتى لو دخلت مجرى الدم من خلال جذع الشعرة.

فيما يلي بعض الأفكار عن الأصباغ النباتية محلية الصنع التي قد تختارينها بدلاً من الأصباغ التجارية القائمة على المواد الكيميائية.