صبغ الشعر عند الرضاعة ..الأمان والاحتياطات والبدائل

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 07:49 مساءً - غالباً ما تحتاج الأمهات المرضعات إلى توخي الحذر بشأن خيارات أسلوب حياتهن؛ لأنها يمكن أن تؤثر بسهولة على الرضيع الذي يرضع من الثدي، قد يكون استخدام مستحضرات التجميل، بما في ذلك صبغات الشعر، أحد مجالات القلق، يمكن صبغ الشعر في المنزل أو الصالون، في كلتا الحالتين، قد تضطرين إلى توخي الحذر بشأن اختيارك للصبغة، لكن هل تؤثر في النهاية على الرضاعة الطبيعية من خلال حليب الثدي؟
هل يمكنك صبغ شعرك أثناء الرضاعة؟
الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، تجيب عن هذا السؤال: نعم يمكنك صبغ شعرك عند الرضاعة، لا توجد موانع لصبغ الشعر عند الرضاعة الطبيعية؛ لأن القليل جداً من مركبات الصبغة تدخل مجرى الدم، لا يوجد دليل على أن المركبات تصل إلى حليب الأم؛ لذلك يمكن صبغ الشعر أثناء الرضاعة دون القلق من تأثيره على الرضيع ولكن انتبهي إلى احتياطات السلامة.
احتياطات لصبغ الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية
على الرغم من أن صبغ الشعر أثناء الرضاعة لا يؤثر على الطفل، إلا أنه من الجيد مراعاة الاحتياطات الآتي ذكرها:
1. اختاري صبغات الشعر المؤقتة
تبقى صبغات الشعر المؤقتة على سطح الشعر ولا تدخل في جذع الشعرة، يمكن أن تكون أكثر أماناً عند مقارنتها بصبغات الشعر شبه الدائمة، والتي قد تدخل إلى جذع الشعرة وتصل إلى مجرى الدم.
2. استخدمي ألواناً أكثر نعومة
قد تحتوي الألوان الداكنة على المزيد من عوامل التلوين ومركبات تثبيت اللون الأخرى التي قد تكون ضارة يمكنك اختيار صبغة شعر أفتح أو أكثر نعومة والتي قد تحتوي على تركيز أقل من المركبات التي تدخل مجرى الدم.
3. تحققي من المكونات الضارة المحتملة
تحققي من محتويات صبغة الشعر بغض النظر عن صبغ شعرك في المنزل أو الصالون، تحتوي صبغات الشعر الدائمة على الأرجح على مركبات ضارة، مثل الفينولات والأمينات العطرية وبيروكسيد الهيدروجين.
فيما يلي بعض المركبات الضارة المحتملة التي قد توجد في أنواع مختلفة من الأصباغ .
- المركبات الأمينية العطرية
- النفثيلامين
- فينيلين ديامين
- التولوين
- الأمونيا
- فضة
- الزئبق
- الزرنيخ
- البزموت
- بيروجالول
4. أجري اختباراً
ضعي كمية صغيرة من صبغة الشعر على خصلة من الشعر وقطعة صغيرة من فروة الرأس للتحقق من مدى ملاءمتها، حساسية صبغ الشعر ليست نادرة الحدوث، قد يكون الخطر أكبر إذا اخترت صبغات شعر دائمة، والتي قد تحتوي على بارافينيلين ديامين (PPD)، والتي قد تسبب الحساسية لدى عدد قليل من الناس، الطفح الجلدي والتهيج والحكة من الأعراض الشائعة لرد الفعل التحسسي.
5. اصبغي شعرك بعيداً عن الطفل
صبغ شعرك في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الطفل، حتى أصباغ الشعر الأكثر أماناً قد تحتوي على مركبات متطايرة، والتي قد تهيج مجرى الهواء لدى الطفل، تأكدي من الاستحمام وشطف الصبغة قبل حمل الطفل مرة أخرى.
الآثار الجانبية المحتملة لصبغة الشعر أثناء الرضاعة الطبيعية
قد تعانين من الآثار الجانبية العامة التالية لصبغة الشعر التي قد لا تؤثر على الرضاعة الطبيعية والطفل رضيعك.
- احمرار الجلد الموضعي
- حكة
- فقدان بريق الشعر
- جفاف الشعر
- تساقط الشعر
- شيب الشعر المبكر
- نمو بطيء للشعر
قد تختلف الآثار الجانبية حسب نوع ولون صبغة الشعر المستخدمة، تحدث الآثار الجانبية بشكل أكثر شيوعاً مع صبغات الشعر شبه الدائمة أكثر من صبغات الشعر المؤقتة، والتي غالباً ما تتلاشى في بضع مرات من الاستحمام.
البدائل الممكنة لصبغات الشعر
يمكن أن تكون الألوان النباتية الطبيعية بدائل آمنة لصبغات الشعر التجارية، لن تدوم الصبغات النباتية المنزلية لفترة طويلة على الشعر، ومع ذلك، من غير المحتمل أن تكون الصبغات النباتية منزلية الصنع ضارة حتى لو دخلت مجرى الدم من خلال جذع الشعرة.
فيما يلي بعض الأفكار عن الأصباغ النباتية محلية الصنع التي قد تختارينها بدلاً من الأصباغ التجارية القائمة على المواد الكيميائية.
- عصير الشمندر للبنفسجي: اخلطي قطع الشمندر وصفي العصير. اخلطي العصير بزيت جوز الهند وأضيفي القليل من عصير الليمون وضعيه على شعرك. يمكنك ارتداء قبعة استحمام بلاستيكية فوقها وتركها لمدة ساعة، اشطفيه بالشامبو كالمعتاد.
- مستخلصات القهوة للبني الغامق: قومي بتخمير حبوب البن المحمصة المسحوقة (وليس القهوة الفورية) في الماء الساخن. صفي السائل واتركيه يبرد، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر إلى المزيج لتغذية الشعر وتحسين قوة اللون، اخلطي مزيج القهوة مع نوع من ملطف الشعر يترك على الشعر. ضعيه على شعرك بعد الاستحمام واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه.
- عصير الجزر للبرتقالي: امزجي قطع الجزر، صفي العصير واخلطيه مع زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند، أضيفي القليل من عصير الليمون وضعيه على شعرك، غطيه بغطاء استحمام بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة، اشطفه كالمعتاد.
- معجون البرقوق الأسود للأرجواني: يقطع اللب والجلد من البرقوق الأسود (جامون)، امزجيه لعمل عجينة سميكة، ضعيه على الشعر الجاف وغطيه بقبعة استحمام بلاستيكية واتركيه لمدة ساعة، استحمي واشطفيه جيداً.
- المريمية للبني الفاتح: تُنقع أوراق المريمية الجافة في الماء الساخن لصنع شاي المريمية، صفي الماء واتركيه يبرد، اشطفي شعرك بشاي المريمية البارد لبضع دقائق بعد الاستحمام، قومي بتمشيط الشعر واتركيه يجف في الهواء.
- شاي البابونج للأصفر: نقع أزهار البابونج الجافة في الماء الساخن لعمل شاي البابونج، قومي بتجهيز الأزهار لفترة أطول للحصول على لون أغمق. اشطفي شعرك عدة مرات بشاي البابونج المبرد، جففي شعرك بالتربيت عليه ومشطه.
- الحناء للأحمر: شراء مسحوق الحناء الطبيعي بدون صبغات أو مواد كيميائية مضافة، اخلطي المسحوق في الماء حسب التعليمات الموضحة على العبوة، غطي الشعر بقبعة استحمام بلاستيكية. يمكنك تركه لبضع ساعات للحصول على ظل أغمق من اللون الأحمر، اشطفيه واغسليه لاحقاً.
- يمكنك استخدام كمية مختلفة من الخضار أو القهوة أو الشاي المنقوع لفترة أطول للحصول على كثافة مختلفة من لون الشعر. يمكنك أيضاً استخدام قواعد أخرى، مثل جل الشعر بعد الاستحمام، إذا كنتِ ترغبين في ترك اللون على شعرك لفترة أطول.
- الرضاعة الطبيعية ضرورية لتغذية الطفل، وقد تؤثر عليه عدة عوامل تتعلق بنمط حياة الأم، في حين أن صبغ شعرك لا يؤثر على الطفل، فمن الجيد دائماً مراعاة الاحتياطات أثناء الرضاعة مما يتيح لك اختيار صبغات الشعر المؤقتة والصبغات النباتية الطبيعية أن تكون في الجانب الآمن.
- ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.