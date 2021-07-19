شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائي لمرضى التهاب الأمعاء والقولون.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي منخفض الرواسب هو نظام غذائي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء أو التهاب القولون وتشمل الأطعمة قليلة البقايا السوائل والفواكه والخضراوات المعلبة أو المطبوخة والكربوهيدرات المصنعة، ويختلف النظام الغذائي منخفض الرواسب عن الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف لأنه يقلل أيضًا من بعض اللحوم والألبان، ولا يُقصد من هذا النظام الغذائي منخفض الرواسب مساعدتك على فقدان الوزن لكن يساعد في شفاء أمعائك، وفقًا لتقرير لموقع insider.

غالبًا ما يصف الأطباء نظامًا غذائيًا منخفض البقايا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء (IBD) ومرض كرون والتهاب القولون.

ماذا نأكل في النظام الغذائي منخفض الرواسب

عادة ما يتم طهي الأطعمة منخفضة البقايا جيدًا حتى تتحلل بسهولة في جسمك وفيما يلي قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله في النظام الغذائي منخفض البقايا وفقًا لبرنامج التحكم في الأمعاء التابع لجامعة ميشيجان الأمريكية.

الأطعمة المسموح بها:

السوائل: السوائل الصافية والمرق أو عصائر الفاكهة والخضراوات المصفاة.

الحبوب: الكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة.

الفواكه والخضراوات: المعلبة أو المطبوخة وعصائر الفاكهة والخضراوات المصفاة.

واعتمادًا على احتياجاتك الخاصة، يمكنك أيضًا تناول:

اللحوم والبروتينات: البيض، واللحوم المطبوخة، والمطبوخة جيدًا، واللحوم المفرومة يمكن أن تكون لحم البقر، أو الضأن، أو الدواجن.

منتجات الألبان: الزبادي والكاسترد والآيس كريم والجبن القريش.

الأطعمة غير المسموح بها:

الحبوب: خبز الحبوب الكاملة، الأرز البني ، الحنطة السوداء ، خبز الذرة، الخبز أو الحبوب مع المكسرات أو البذور.

الفواكه والخضراوات: الفواكه والخضار النيئة وعصير القراصيا وجوز الهند والفواكه المجففة وجميع أنواع التوت والبروكلي وبراعم بروكسل والذرة والفاصوليا المخبوزة.

اللحوم والبروتينات: البقوليات والمكسرات والبذور واللحوم الليفية.

الألبان: الزبادي مع المكسرات والبذور.

الحلويات والأطعمة الخفيفة: الأطعمة المخللة والفشار والمربى ومعلبات الفاكهة الأخرى.