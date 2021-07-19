صحة ورشاقة

كيف يشخص الطبيب مرض السكرى من النوع الأول للأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من النوع الأول هو مرض يفقد فيه الجسم قدرته على إنتاج الأنسولين ولا يستطيع الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول صنع الأنسولين بأنفسهم، ويحدث مرض السكري من النوع الأول في أي عم، ولكن يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين والشباب ويمثل 5 - 10٪ من جميع حالات مرض السكري، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق تشخيص مرض السكرى من النوع الأول للأطفال، بحسب موقع "childrens health".

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أعراض مرض السكري من النوع الأول عند الأطفال
 

-التعب والارهاق

-ضبابية الرؤية

-كثرة التبول

-زيادة / نقص الشهية

-العطش

-فقدان الوزن

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طرق تشخيص مرض السكري عند الأطفال
 

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تشخيص مرض السكري:

تحليل سكر الدم الصائم (لا تأكل لثمانية ساعات أو أكثر) يكون بنسبة 126 مجم / ديسيلتر

جلوكوز الدم العشوائي 200 مجم / ديسيلتر مع أعراض ارتفاع السكر في الدم

-اختبار الهيموجلوبين A1C ≥ 6.5٪

-اختبار تحمل الجلوكوز الفموي (OGTT) مع اختبار جلوكوز الدم لمدة ساعتين 200 مجم / ديسيلتر

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أسباب مرض السكري عند الأطفال
 

السبب الدقيق لمرض السكري من النوع الأول غير معروف لكن الأطباء يعتقدون أنه اضطراب في المناعة الذاتية هذا يعني أن الجسم يرى البنكرياس على أنه عدو ويهاجمه وتؤدي العدوى أحيانًا إلى ربط الجسم بخلايا بيتا التي تصنع الأنسولين عن طريق الخطأ هناك ثلاثة عوامل مساهمة.

-الوراثة - أنواع الخلايا الجينية الموروثة

-المناعة الذاتية - يخطئ جهاز المناعة في خلايا الأنسولين بالغزاة ويهاجمها

-البيئة - قد يسمح التركيب الجيني لفيروس أو مادة كيميائية بمهاجمة خلايا الجسم

لا ينتج داء السكري من النوع الأول عن تناول الكثير من السكر أو السهر لوقت متأخر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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