شكرا لقرائتكم خبر عن لو معندكش تكييف.. تعرف على أفضل الطرق لتبريد منزلك لمواجهة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى البلاد من ارتفاع شديد في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ما يدفع الجميع لاستخدام أدوات التكييف والمراوح في محاولة لتبريد المنزل والتغلب على حرارة الطقس، ويمكن أن تساعدك المراوح على البقاء هادئًا بدون مكيف، ومن الممكن تبريد الغرفة والحفاظ عليها باردة بدون تكييف، يمكن أن تساعدك مراوح النوافذ ومراوح السقف في التغلب على الحرارة إذا كنت تستخدمها بشكل صحيح، وفقا لتقرير لموقع insider هناك عدة طرق لاستخدام المراوح في جميع أنحاء منزلك للحفاظ على البرودة.

دليل بسيط حول كيفية استخدام الأنواع المختلفة من المراوح بشكل صحيح للحفاظ على البرودة في المنزلمروحة النافذة

تعمل مراوح النوافذ بشكل أفضل عندما يكون لديك رياح متقاطعة، يتم تثبيت مراوح النوافذ في نوافذ مفتوحة لسحب الهواء البارد للداخل ودفع الهواء الساخن للخارج، ويمكن إعدادها لتبريد المنزل بأكمله، وفيما يلي ثلاث نصائح حول كيفية استخدام مراوح النوافذ بشكل أكثر فاعلية.

نصيحة 1: قم بتشغيلها فقط عندما يكون الجو باردًا بالخارج عن الداخل

لكي تبرد مراوح النوافذ منزلك، يجب أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية، سيكون ذلك في الليل أو في الصباح الباكر.

لا تقم بتشغيل مروحة نافذة خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم لأنها ستجذب هواء الظهيرة الحار، ما يجعل منزلك أكثر حرارة وليس أكثر برودة.

مواجهة الحر

نصيحة 2: استخدم أكثر من مروحة لإنشاء تيارات متقاطعة

تعمل مراوح النوافذ بشكل أفضل عندما تستخدم أكثر من مروحة لإنشاء تيارات متقاطعة، ما يدفع الهواء الساخن للخارج ويسحب الهواء البارد إلى الداخل للقيام بذلك، يعد إعداد المراوح في المكان المناسب أمرًا بالغ الأهمية.

ضع مروحة أو أكثر في الجانب الأكثر برودة من منزلك الذي يرى الكثير من الظل سيكون هذا مثاليًا في الجانب الشمالي الذي يحصل على أكبر قدر من الظل المواجهة نحو المنزل وبعيدًا عن النوافذ

ضع عددًا متساويًا من المراوح على الجانب الآخر من منزلك في مواجهة النوافذ لدفع الهواء الساخن للخارج.

اترك أكبر عدد ممكن من الأبواب الداخلية مفتوحة سيساعد هذا في زيادة تدفق الهواء في جميع أنحاء المنزل.

يجب أن يكون لديك عدد متساوٍ من المراوح التي تسحب الهواء البارد إلى الداخل مثل دفع الهواء الساخن للخارج ومع ذلك ، إذا كان لديك عدد فردي من المراوح ، فمن الأفضل عمومًا أن يكون لديك المزيد من المراوح التي تسحب الهواء البارد إلى الداخل.

مروحة السقف

يجب أن تدور مراوح السقف عكس اتجاه عقارب الساعة، تقوم مراوح السقف بتوزيع الهواء في الغرفة عن طريق دفعها لأسفل ومع ذلك، لا يمكنها خفض درجة الحرارة مثل مروحة النافذة أو وحدة تكييف الهواء لكن لا يزال بإمكانهم تبريدك.



طرق تبريد المنزل

4 نصائح لاستخدام مراوح السقف لبرودة المنزل

نصيحة 1: تأكد من أنه يدور عكس اتجاه عقارب الساعة

في الصيف تأكد من أن المروحة تدور عكس اتجاه عقارب الساعة سيؤدي ذلك إلى دفع الهواء لأسفل بشكل مستقيم ويخلق تأثير الرياح البارد.

نصيحة 2: قم بإيقاف تشغيله عندما تغادر الغرفة

تأكد من إطفاء مراوح السقف عند مغادرة الغرفة لأنها تبرد الناس وليس الغرف، لا داع لإهدار للطاقة أن يتم تشغيلها إذا لم يكن هناك أحد يشعر بتأثير الرياح الباردة.

النصيحة 3: شراء نماذج موفرة للطاقة

إذا كنت ترغب في شراء مروحة سقف جديدة ، فابحث عن ملصق ENERGY STAR نظرًا لأن المراوح التي تحصل على هذا الملصق توفر استهلاكًا للطاقة بنسبة تصل إلى 60٪ أكثر من المراوح غير المعتمدة.

يمكنك أيضًا شراء مراوح سقف ذكية ، مما يقلل من تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 4٪ ، تعمل المراوح الذكية عن طريق إيقاف تشغيل نفسها عند درجات الحرارة المثلى والاستشعار عندما تكون الغرفة فارغة.

نصيحة 4: ادمجها مع وحدة تكييف الهواء الخاصة بك

إذا كان لديك مروحة سقف في نفس غرفة وحدة تكييف الهواء ، فهي تساعد في نفخ الهواء البارد والمكيف في جميع أنحاء الغرفة يمكن أن يقلل هذا من استهلاك الطاقة ويقلل من صعوبة عمل مكيف الهواء.