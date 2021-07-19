للتغلب على مشكلة النوم في الطقس الحار.. إليكم هذه الحيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - يعاني الكثيرون من صعوبة في النوم في الأجواء الحارة، ولحسن الحظ، هناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلة، حيث كشف أحد خبراء النوم عن خدعة مفيدة للغاية للنوم ليلاً خلال أيام الصيف الحارة.

وأوضح خبير النوم جيمس ويلسون أن وضع كمية من الماء الفاتر في زجاجة ووضعها في مؤخرة السرير عند باطن قدميك سيساعدك على النوم، وأوصى بأن تترك الزجاجة تحت قدميك لمدة 10 دقائق، أو الاستحمام بماء فاتر قبل النوم “لتشجيع درجة الحرارة الجسم على الانخفاض.

وإلى جانب ذلك، فيما يلي مجموعة من النصائح الأخرى التي تساعد على النوم في الصيف، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

لا تأكل الكثير من البروتين

يوصي خبير النوم ديف جيبسون بعدم تناول البروتينات قبل النوم، موضحًا أنها يمكن أن تسخن جسمك بالفعل عن طريق زيادة معدل الأيض. يضاف إلى ذلك أنه من الأفضل تناول وجبات صغيرة في كثير من الأحيان – فكلما كانت الوجبة أكبر، زادت الحرارة التي ينتجها جسمك أثناء تكسيرها وهضمها.

رش الماء على بشرتك طوال الليل

املأ زجاجة عطر قديمة بماء بارد مثلج واستخدمها لرش الماء على وجهك ورقبتك وساقيك لتبقى باردة طوال الليل.

نم في الطابق السفلي

إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل دائمًا النوم في الطوابق السفلية أثناء موجة الحر. هذا لأن الحرارة ترتفع بشكل طبيعي، لذلك من المحتمل أن يكون الجو أكثر برودة في الطابق السفلي.

جرب البيض على العشاء

قالت أخصائية التغذية شارون ناتولي “يمكن أن يكون بياض البيض مهدئاً طبيعياً لأنه يساعد الجسم على الاستعداد لوقت النوم عن طريق إنتاج الميلاتونين مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس”.

استخدم قطعة قماش مبللة

ضع قطعة قماش مبللة في الفريزر لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش واستخدمها ككمادة باردة قبل النوم.

ضع وعاء من الماء أمام مروحتك

إذا كنت تملك مروحة في غرفة النوم، يوصي جيمس بوضع وعاء من الماء البارد أمامها، فهذا يعمل هذا على تبريد تيار الهواء المنتشر في جميع أنحاء الغرفة.

بدل أغطية السرير

يعد اختيار الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن العضوي أو الخيزران خيارًا أفضل بكثير أثناء موجة الحر، هذا لأنها تمتص الرطوبة بسهولة أكبر.