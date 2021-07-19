شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تسمم الدم وطرق الوقاية منه بعد مرض ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت تقارير صحفية خبر إصابة الفنانة ياسمين عبد العزيز بتسمم الدم بعد إصابتها بعدوى بكتيرية خلال الجراحة التي أجرتها مؤخرًا، وهو ما تسبب في دخولها بغيبوبة فاقت منها صباح اليوم إلا إنها ما زالت بالعناية المركزة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض تسمم الدم وطرق الوقاية منه بعد مرض ياسمين عبد العزيز.



تسمم الدم

كيف يحدث تسمم الدم

يحدث تسمم الدم عندما يكون لدى جسمك استجابة شديدة بشكل غير عادي للعدوى. أثناء تعفن الدم، يطلق جهازك المناعي، الذي يحميك من الجراثيم، الكثير من المواد الكيميائية في دمك.

ويؤدي هذا إلى حدوث التهاب واسع النطاق يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء وتقلل الجلطات من تدفق الدم إلى أطرافك وأعضائك الداخلية، لذلك لا تحصل على العناصر الغذائية والأكسجين الذي تحتاجه.

في الحالات الشديدة، يؤدي تسمم الدم إلى انخفاض خطير في ضغط الدم ويطلق الأطباء على هذه "الصدمة الإنتانية" يمكن أن يؤدي بسرعة إلى فشل الأعضاء، مثل الرئتين والكلى والكبد.

أسباب تسمم الدم أبرزها العدوى البكتيرية

غالبًا ما تكون العدوى البكتيرية مسئولة عن تسمم الدم ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عدوى أخرى يمكن أن يبدأ في أي مكان تدخل فيه البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات أو الفيروسات إلى جسمك، حتى لو كان شيئًا صغيرًا مثل الظفر الجلدي.

في الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، قد تدخل البكتيريا من خلال خطوط الوريد والجروح الجراحية والقسطرة البولية وتقرحات الفراش.

أعراض تسمم الدم

نظرًا لأنه يمكن أن يبدأ في أجزاء مختلفة من الجسم، يمكن أن يكون لتسمم الدم العديد من الأعراض المختلفة، قد تشمل العلامات الأولى سرعة التنفس والارتباك وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

-حمى وقشعريرة

-انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم

-التبول أقل من المعتاد

-تسارع ضربات القلب

-القيء والغثيان

-إسهال

-التعب أو الضعف

-بقع الجلد أو تغير لونها

-التعرق أو الجلد الرطب

-ألم حاد

علاج تسمم الدم

قد تحارب المضادات الحيوية الالتهابات التي تسببها البكتيريا في وقت مبكر بمجرد أن يعرف طبيبك سبب تعفن الدم، يمكنه إعطاؤك دواءً يستهدف البكتيريا المحددة. في كثير من الأحيان، يصف الأطباء مثبطات الأوعية (التي تجعل الأوعية الدموية تضيق) لتحسين ضغط الدم. يمكنك أيضًا الحصول على الكورتيكوستيرويدات لمحاربة الالتهاب أو الأنسولين للتحكم في نسبة السكر في الدم.

الوقاية من تسمم الدم

الوقاية من العدوى هي أفضل طريقة للوقاية من تسمم الدم اتخذ هذه الخطوات:

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة.

-مواكبة اللقاحات الموصى بها لأشياء مثل الأنفلونزا وجدري الماء.

-السيطرة على أي حالات صحية مزمنة مثل: السكر.

-إذا تعرضت لإصابة، فقم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن. وراقب علامات العدوى.

-عالج أي عدوى احصل على الرعاية الطبية فورًا إذا لم تتحسن الحالة أو إذا بدا أنها تزداد سوءًا.