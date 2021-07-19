شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الليمون أسرع طرق لخسارة الوزن فى 10 أيام.. يطرد السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الليمون أحد أغرب الأنظمة الغذائية التي يتبعها بعض المشاهير لخسارة الوزن في أسرع وقت، والتخلص من الدهون بشكل قياسى، لأنه يحفز عمليات الأيض داخل الجسم ويخفض نسبة الدهون ويحسن من كفاءة الجهاز الهضمى، طبقًا لتقرير بموقع إكسبريس.

وتعد حمية الليمون من أصعب الحميات الغذائية التي تساعد في خفض الوزن بصورة مذهلة، لأنه يسهم في حرق الدهون المخزنة وبالتالي يعمل على خسارة الوزن، إلا أن مدته لا تزيد على 10 أيام حتى لا يصيبك بمضاعفات صحية خطيرة، تتمثل في الجفاف ومشاكل وحرقة المعدة بجانب تسوس الأسنان ونقص العناصر الغذائية اللازمة للجسم ما يزيد شعورك بالجوع.

ويعتمد ريجيم الليمون على استهلاك 600 سعرة حرارية فقط باليوم، مع تجنب تناول الكربوهيدرات، ويعتمد أول 48 ساعة من هذا النظام على تناول السوائل فقط مع أطباق الشوربة خالية من الدهون، على أن يتم إدراج الأطعمة الصحية في اليوم الثالث مع خفض مستوى الكميات، بجانب الإكثار من المياه.

ويحمل هذا النظام فوائد صحية عديدة مثل زيادة كفاءة الجهاز الهضمى وإزالة الفضلات والسموم من الجسم، بجانب قدرته على تعزيز المناعة، لأن الليمون مصدر هام لفيتامين سى والذى يعد أحد مضادات الأكسدة، لذا يكون قادرًا على درء الأمراض.

عند اتباع هذه الحمية ستجد حلا لمشاكل البشرة لأن الليمون يمنحها اللمعان ويزيل السموم من جسمك، كما أنه يخفف من الالتهاب ويعمل على حماية الشرايين وصحة الأوعية الدموية .

ويعتمد هذا النظام على تناول 6 أكواب من عصير الليمون يوميا بجانب السوائل الأخرى، ثم يتم إضافة الطعام في اليوم الثالث تدريجيا على ألا تزيد السعرات الحرارية في اليوم على 600 سعرة.