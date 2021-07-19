شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض القلب والضغط.. 4 أطعمة عالية الكوليسترول تجنبها في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة لمرضى القلب وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والجلطات السابقة. وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه ينصح أصحاب هذه الأمراض بعدم تناول الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد، و الكلى، والمخ، و شوربة الحوايا، لكونها عالية الكوليسترول.

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