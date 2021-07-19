كيف تنظمين رضعات طفلك في عيد الأضحى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 01:45 مساءً - رغم أن معدة الأطفال حديثي الولادة بحجم حبة البندق؛ لكنك لن تكوني منشغلة عنه في أيام العيد، بحيث تفوتين وجبته، بكاءه سيزعجك أكثر إن كان لديك مهنئون بالعيد. كما أن إطعامه للمرة الأولى قد يستغرق حوالي أربعين دقيقة، أو أكثر، ومع مرور الأيام سيتناول كميات أكثر من الحليب، وتختلف هذه الكميات من طفل لآخر. حسبما يشرح موقع babycentre

تنظيم وجبات الرضيع

تنظيم وجبات الطفل الرضيع تبعاً لعمره بالأشهر

يتم تنظيم وجبات الطفل الرضيع تبعاً لعمره بالأشهر، وفيما يلي كمية الحليب المستهلك خلال الستة شهور الأولى:

الأسابيع الأولى: يستهلك المولود الذي يتم تغذيته عن طريق الرضاعة الصناعية من 60-90 ملليلتر لكل وجبة، وتكون المدة بين الوجبات كل ثلاث إلى أربع ساعات خلال الأسابيع الأولى، وعادةً ما يستهلك الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية وجبات صغيرة مكررة أكثر مقارنةً مع الرضع الذين يعتمدون الرضاعة الصناعية، ومع نهاية الشهر الأول سوف يستهلك الطفل 120 ملليلتر لكل وجبة على الأقل، مع إطعامه كل أربع ساعات.

عمر الشهرين: يستهلك الرضيع حوالي 120 -150 ملليلتر في كل مرة يتم إرضاعه، وقد يتم تكرار الرضاعة كل ثلاث إلى أربع ساعات.

عمر أربعة أشهر: قد يتناول الطفل حوالي 120-180 ملليتر من الحليب في كل مرة، ويعتمد ذلك على تكرار الرضاعة، وحجم الطفل.

عمر ستة أشهر: قد يستهلك الطفل من 180-230 ملليتر كل أربع إلى خمس ساعات، وتعتمد الكمية المستهلكة على الطعام المدخل للطفل.

علامات جوع الرضيع

يمكن معرفة إذا كان الطفل جائعاً من خلال إشارات معينة للجوع، وفيما يلي بعض من هذه الإشارات:

لعق الشفاه.

البكاء.

إخراج اللسان للخارج.

تحريك الرأس، أو الفم والفك؛ للبحث عن الثدي.

وضع اليدين في الفم مراراً وتكراراً.

الهرج.

فتح الفم، ومص أي شيء حوله.

حصول الطفل على الغذاء الكافي

مؤشرات حصول الطفل على الغذاء الكافي

تعد حفاضات الطفل مؤشراً جيداً لمعرفة ما إذا كان الرضيع يحصل على الطعام الكافي، حيث يجب أن يكون حفاض الطفل مبللاً من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، وبعد أول أربعة إلى خمسة أيام يجب أن يكون لدى الرضيع ما لا يقل عن خمس إلى ست حفاضات مبللة يومياً، بالإضافة إلى أن تقدم الطفل على مخططات النمو من الوسائل المستخدمة لمعرفة إذا كان الطفل يحصل على الطعام الكافي أم لا.