أدعية قصيرة للأطفال في يوم عرفة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 يوليو 2021 01:45 مساءً - يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يومٌ من أعظم الأيام وأكثرها قداسة للمسلمين، فقد وصفه نبيّنا – صلى الله عليه وسلم – بأنه "أفضل يومٍ طلعت عليه الشمس". يقف الحُجَّاج في هذا اليوم على جبل عرفة الذي يقع على الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، متضرعين إلى الله تعالى وراجين عفوه ومغفرته ورحمته.

طفلك أيضاً له نصيب من عبادة الله والدعاء له في هذا اليوم، علّميه هذه الأدعية البسيطة والقصيرة، بحيث لا يتعسّر في حفظها.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم أهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم.

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث منيِّ وانصرني على من يظلمُني، وخذ منه بثأري.

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر.

اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه.

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام.

اللهم حاسبني حساباً يسيراَ

اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد أمري.

اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنتُ، وما أخطأتُ وما عملتُ وما جهلتُ.

اللهم حاسبني حساباً يسيراَ.