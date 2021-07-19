شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب زيادة وزنك بعد ولائم عيد الأضحى.. أكثر من شرب الماء وابتعد عن الحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهل علينا خلال ساعات عيد الأضحى المبارك، المرتبط بالعديد من الطقوس التي يحرص ملايين المسلمين حول العالم بالقيام بها، ولعل أبرزها تناول اللحوم بمختلف أنواعها المشوية والمقلية منها، البقرى منها والجملى والضأن ، بجانب طبق "الفتة" الذى يشتهر به المصريون، لذا فإن اتباع هذه الطقوس يعرضك لزيادة الوزن واكتساب المزيد من الدهون خلال فترة وجيزة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك بعض الخطوات التي إذا قمت باتباعها تمكنك من تجنب اكتساب الوزن والاستمتاع أيضا بولائم العيد الشهيرة1.تجنب اللحوم الدسمة

تتعدد أنواع وأجزاء اللحوم من الأضحية فمنها من يتراكم به الدهون وبالتالي يعرضك لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل جسمك، ومنها الذى تنخفض به مستويات الدهون، لذا عليك تجنب اللحوم الدسمة مثل " الفشة ولحم الرأس والكوارع والممبار".

2. طهى اللحوم

طريقة طهى اللحم يلعب دورا كبيرا في مدى حصول على سعرات حرارية قد تكون تنخفض أو ترتفع طبقا لطرقة الطهو المتبعة، لذا عليك تجنب اللحوم المقلية بالزيت أو السمن، واستبدالها باللحوم المشوية أو المسلوقة التي تحتوى على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

3. تناول الشاي الأخضر بعد لحوم العيد

يحمل الشاي الأخضر خصائص فريدة في عملية حرق الدهون والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمى، لذا حاول تناوله بعد الوجبات ليسهم في سرعة الهضم.

4. تجنب الجلوس دون حركة بعد العيد

حاول ممارسة أى أنشطة بعد تناول وجبة الفتة واللحوم، حتى لاتشعر بالخمول.

5. أكثر من الماء

تناول المياه بكثرة يسهم في زيادة عملية الأيض وبالتالي يساعدك في حرق الدهون، لذا استبدال المشروبات الغازية بكثيرا من الماء على مدار اليوم.

6. تجنب السكريات والحلويات

تجنب تناول السكريات المضافة أو الدهون غير الصحية فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

7. الحصول على قسط كاف من النوم

قد يؤدي الحرمان من النوم، إلى زيادة الوزن، حيث تبين أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يميلون إلى الشعور بالجوع، ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، ويمارسون الرياضة بشكل أقل، وقد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.