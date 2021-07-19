أنواع من الشاي لعلاج مشاكل الهضم في عيد الأضحى

بيروت - نادين محمد -

يعاني الكثيرون من مشاكل عديدة في الهضم خلال العيد بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة وقلة الحركة.

لحسن الحظ، يسهل علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي الطفيفة بسهولة والشعور بتحسن سريع مع إدخال الـ 9 أنواع من الشاي التالية لنظامك الغذائي في عيد الأضحى.

​

اقرئي أيضا : أعشاب وتوابل تساعد على الهضم

​

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين مثل EGCG التي قد تساعد في تعزيز الجهاز الهضمي. توفر هذه الكاتيكين خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب في المعدة وتقليل تقلصات المعدة.

قد يساعد الكاتيكين في علاج حالات التهاب القولون

يعرف الشاي الأخضر أيضاً بأنه يساعد على إنقاص الوزن وتساعد مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لتتحلل بسرعة أكثر ويمكنك تناول بضعة أكواب من الشاي الأخضر لتعزيز عملية الهضم بشكل عام.

2. -شاي جذر الزنجبيل يخفف الغثيان والتقلصات

​

يستخدم شاي جذر الزنجبيل منذ فترة طويلة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي بما في ذلك الغثيان. يحفز الطعم الحار للزنجبيل إنتاج العصائر المعدية والإنزيمات الهاضمة التي تساعد على تكسير الطعام. نتيجة لذلك، قد يساعد شاي الزنجبيل في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتخفيف أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وتقلصات المعدة التي تصاحب الكثيرين خلال عيد الأضحى.

أقوى فائدة صحية للهضم هي قدرته على تقليل الغثيان. أظهرت عشرات الدراسات أن الزنجبيل يساعد على منع الشعور بالغثيان خلال ساعة إلى ست ساعات.

3. شاي النعناع يخفف آلام المعدة

​

شاي النعناع عنصر شائع في العلاجات العشبية لعلاج الآلام. يمكن أن تساعد الرائحة والطعم الطازج في تهدئة آلام المعدة عن طريق تقليل الالتهاب.

هذا الشاي فعال بشكل خاص في علاج آلام المعدة الناتجة عن اضطراب المعدة والانتفاخ والغازات الزائدة نتيجة الإفراط في تناول اللحوم.

يحتوي النعناع على المنثول والمنثون اللذين يساعدان على تقليل الالتهاب وتهدئة بطانة المعدة والأمعاء.

يحتوي شاي النعناع أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي تساعد على محاربة البكتيريا السيئة في الأمعاء.

قد يساعد شاي النعناع أيضاً في تخفيف الأعراض المؤلمة لمتلازمة القولون العصبي (IBS)..

وجدت دراسة من جامعة أديلايد أن النعناع يعمل مباشرة على قنوات الألم في القولون والجهاز الهضمي.

يساعد شاي النعناع على تقليل الالتهاب

4. الشاي الأسود يقوي البكتيريا المعوية والمناعة

​

أظهرت الأبحاث الصينية الفوائد المحتملة للشاي الأسود على صحة الأمعاء.

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية أن شرب الشاي الأسود يمكن أن يساعد في تغيير صحة الأمعاء.

يحتوي الشاي على مادة البوليفينول التي تساعد على زيادة أعداد بكتيريا الأمعاء الصحية وهذه البكتيريا الصحية ضرورية ليس فقط لصحة الجهاز الهضمي، ولكن أيضاً لجهاز المناعة.

يمكن أن يساعد شرب الشاي الأسود في تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي.

5. شاي جذر العرق السوس يمنع القرحة وآلام المعدة

​

يشتهر شاي جذر عرق السوس بعلاج السعال. كما تم استخدامه لعدة قرون لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي في الطب التقليدي.

قد يساعد جذر عرق السوس في الوقاية من القرحة وعلاجها عن طريق زيادة إنتاج الميوسين، وهو مركب يبطن المعدة ويحميها من حمض المعدة الزائد.

يحتوي الشاي أيضاً على مركبات الفلافونويد التي قد تقاوم بكتيريا الملوية البوابية التي تسبب القرحة.

قد تساعد هذه المركبات نفسها في محاربة آفة القروح.

يتميز هذا الشاي بنكهة مريرة - تشبه عرق السوس الأسود - وغالباً ما يتم مزجه مع أنواع الشاي الأخرى.

6. شاي أولونج يخفف من ارتجاع الأحماض

شاي أولونج هو أحد أنواع الشاي المصنوعة من أوراق نبات كاميليا، يتميز الشاي بخصائص مطهرة تساعد على محاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبب اضطرابات المعدة.

الشاي الصيني الأسود هو أيضاً معزز معروف لفقدان الوزن. يساعد شرب هذا الشاي على تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون.

يمكن أن يساعد هذا الشاي الهضمي المعدة والأمعاء على تكسير الأطعمة الدهنية بعد تناول وجبة دسمة.

7. شاي البابونج

​

شاي البابونج يساعد على تحسين النوم. يعمل شاي البابونج أيضاً على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الألم.

يمنع البابونج إنتاج البيبسين ويمكن أن يساعد شاي البابونج أيضاً في تقليل الالتهاب ووقف الإسهال.

يمكنك مزج الزنجبيل والقرنفل والقرفة والهيل والفلفل ويساعد مزجها معاً على هضم البروتينات. وتقليل الغثيان ومحاربة الإسهال عن طريق تلطيف بطانة المعدة.

​

9. شاي جذور الهندباء يقلل من التقلصات

يحتوي شاي الهندباء على خصائص مضادة للالتهابات تقلل من ضغط الدم، وتقلل من تقلصات المعدة. يزيد الشاي من إنتاج العصارة المعدية مثل العصارة الصفراوية، مما يساعد على هضم الطعام بكفاءة أكبر.

تظهر الدراسات أن شاي جذور الهندباء يساعد الجسم أيضاً على هضم الكربوهيدرات المعقدة بشكل أكثر كفاءة ويحسن قبول الإنسولين.

يساعد شاي جذر الهندباء أيضاً على تعزيز جهاز المناعة لمنع البكتيريا من التسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي وهو الأكثر تأثراً خلال عيد الأضحى.

لقد ثبت أن هذا الشاي يحارب الإشريكية القولونية وبكتيريا الأمعاء الضارة الأخرى مع زيادة عدد خلايا الدم البيضاء لتحسين دفاعات الجسم.