شكرا لقرائتكم فيروس كورونا تحذير.. عدد الإصابات بكورونا سيرتفع خمس مرات بحلول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الجمعة أنه يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، يبلغ بحلول الأول من أغسطس نحو خمسة أضعاف العدد الذي سجل الأسبوع الماضي.

مصاب بكورونا في غرفة عناية فائقة في أحد مستشفيات باريس (أرشيفية)

ويتوقع المركز في تقديراته هذه لمنطقة الاتحاد الأوروبي والنروج وإيسلندا، تسجيل أكثر من 420 إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان للأسبوع الذي ينتهي في الأول من أغسطس، مقابل أقل من 90 الأسبوع الماضي.

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يأتي هذا بينما حذر كريس ويتي، كبير الأطباء في إنجلترا، قبيل رفع قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 من أن أزمة فيروس كورونا قد تعود سريعاً على نحو مفاجئ، قائلاً إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.

وتبدأ الحكومة رفع معظم قيود كورونا في إنجلترا اعتباراً من 19 يوليو الحالي، قائلةً إن حملة التطعيم السريعة ضد المرض أدت إلى حد كبير لتراجع الإصابات الشديدة والوفيات.

من حملة التطعيم ضد كورونا في صقليا في إيطاليا (أرشيفية)

من جهته، قال ويتي إن الأعداد المنخفضة للمصابين في المستشفيات الآن قد ترتفع مجدداً إلى مستويات خطيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وأضاف: "نحن لم نتجاوز الخطر بعد بأي حال، لكننا في وضع أفضل بكثير بفضل برنامج التطعيم والأدوية وأشياء أخرى".

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة بالمرض في العالم، لكن ثلثي السكان البالغين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن حدوث موجة جديدة من الإصابات والمزيد من الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن الضرر الأسوأ يأتي من استمرار إغلاق الاقتصاد.

يأتي هذا بينما سجلت الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا أعلى مستوى لها في ستة أشهر، أمس الخميس، في حين كان عدد وفيات كوفيد-19 هو الأعلى منذ أواخر مارس الماضي.