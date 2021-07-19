شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مضاعفات مرض السكرى على كبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى واحد من الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن، يختلف السبب الكامن وراء مرض السكري حسب النوع ولكن بغض النظر عن نوع مرض السكري الذي تعاني منه ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic ينصح بتناول الأدوية المناسبة لمرضى السكر فى مواعيدها المضبوطة وذلك لتجنب المضاعفات التى يتعرض لها المرضى وخصوصا كبار السن وهى:

تتطور المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري تدريجياً، كلما طالت مدة إصابتك بداء السكري، وكلما قل التحكم في نسبة السكر في الدم زادت مخاطر حدوث المضاعفات في النهاية ، و تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

1:أمراض القلب والأوعية الدموية: يزيد مرض السكري بشكل كبير من مخاطر الإصابة بمختلف مشاكل القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك مرض الشريان التاجي مع ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتضيق الشرايين (تصلب الشرايين)، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

2:تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي): يمكن أن يؤدي السكر الزائد إلى إصابة جدران الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) التي تغذي أعصابك ، وخاصة في ساقيك ويمكن أن يسبب هذا الشعور بالوخز أو التنميل أو الحرقان أو الألم الذي يبدأ عادةً عند أطراف أصابع القدم أو الأصابع وينتشر تدريجياً إلى الأعلى.

إذا تركت دون علاج ، فقد تفقد كل الإحساس في الأطراف المصابة، و يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب المرتبطة بالهضم إلى مشاكل مع الغثيان والقيء والإسهال أو الإمساك بالنسبة للرجال ، قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب.

3:تلف الكلى (اعتلال الكلية): تحتوي الكلى على ملايين من تجمعات الأوعية الدموية الدقيقة (الكبيبات) التي ترشح الدم من الفضلات ويمكن أن يتلف مرض السكري نظام الترشيح الدقيق هذا، و يمكن أن يؤدي التلف الشديد إلى الفشل الكلوي أو مرض الكلى في المرحلة النهائية التي لا رجعة فيها ، والتي قد تتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى.

4:تلف العين (اعتلال الشبكية): يمكن أن يتسبب داء السكري في تلف الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية السكري) ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعمى، يزيد مرض السكري أيضًا من خطر الإصابة بأمراض الرؤية الخطيرة الأخرى ، مثل إعتام عدسة العين.

5:تلف القدم: يؤدي تلف الأعصاب في القدمين أو ضعف تدفق الدم إلى القدمين إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات القدم المختلفة، إذا تركت الجروح والبثور دون علاج ، فقد تتسبب في حدوث التهابات خطيرة، والتي غالبًا ما تلتئم بشكل سيء، و قد تتطلب هذه العدوى في النهاية بتر إصبع القدم أو القدم أو الساق.

6:ضعف السمع: تعد مشاكل السمع أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري.

7:مرض الزهايمر: قد يزيد داء السكري من النوع 2 من خطر الإصابة بالخرف ، مثل مرض الزهايمر، كلما كان التحكم في نسبة السكر في الدم ضعيفًا ، يبدو أن الخطر أكبرعلى الرغم من وجود نظريات حول كيفية ارتباط هذه الاضطرابات ، إلا أنه لم يتم إثبات أي منها حتى الآن.