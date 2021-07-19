شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس من غير حرمان؟.. أغرب 5 طرق لحرق الدهون منها الاستحمام بالماء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن اتباع أنظمة دايت والحميات الغذائية القاسية السبيل الوحيد لإنقاص وزنك، والحصول على جسم مثالى رشيق، فهناك بعض الطرق غير التقليدية التي تمكنك من حرق السعرات الحرارية والدهون المخزنة داخل جسمك دون اللجوء إلى الحرمان من الطعام أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فمن بين هذه الطرق الغريبة مايلى:1.تناول الماء البارد

يسهم تناول الماء بكثرة في حرق السعرات الحرارية، كما أن تناول الماء البارد يعزز عمليات التمثيل الغذائي خاصة الذين يعانون زيادة الوزن، حيث كشفت إحدى الدراسات أن تناول 500 مل من الماء البارد زاد من حرق السعرات الحرارية بنسبة 24الى 30٪ لمدة 90 دقيقة، مما يشير الى أن شرب الماء البارد يزيد بشكل مؤقت من حرق السعرات الحرارية عن طريق تحفيز نشاط الدهون البنية في جسمك .

2. الاستحمام بالماء البارد

يسهم الاستحمام البارد فى خفض درجة الحرارة قليلا، حيث ثبت أن التعرض لدرجات الحرارة الأقل يحفز نشاط الدهون البنية، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

3. مضغ اللبان

ثبت مؤخرا من مضغ العلكة يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية أثناء تناول الوجبات الخفيفة، كما يساعد ذلك في تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك.

4.التبرع بالدم

يؤدي التبرع بالدم إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، فعندما تتبرع بالدم ، يستخدم جسمك الطاقة لتصنيع بروتينات جديدة وخلايا الدم الحمراء ومكونات الدم الأخرى لتعويض ما فقده.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن التبرع بالدم قد يوفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل علامات الالتهاب وزيادة نشاط مضادات الأكسدة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. الضحك:

أكدت الأبحاث أن الضحك قد يحسن العديد من جوانب الصحة العقلية والجسدية ، بما في ذلك الذاكرة والمناعة ووظيفة الشرايين، كما أنه يسهم في حرق السعرات الحرارية أيضًا.

وأوضحت إحدى الدراسات أن الابتسام ومشاهد الأفلام الضاحكة تزيد من معدل الأيض بنسبة 10الى 20٪