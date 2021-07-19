إليكم فوائد الشمندر للرجيم وإنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

يعتبر الشمندر من الاطعمة الممتازة لكل من تعاني من الدهون في منطقة الكرش وللمساعدة على الهضم، فهو غني بالعديد من الفوائد الصحية والقيم الغذائية، حيث يحتوي على مادة البيتين Betaine، التي تساعد على تحفيز عملية تجديد خلايا الكبد والتمثيل الغذائي للخلايا الدهنية، مما يساهم في تحسين عملية حرق الدهون.

فوائد الشمندر الأحمر للرجيم:

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف ومن الماء يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير ويزيد من نسبة الشعور بالشبع.

يساهم في عملية التمثيل الغذائي الضرورية لحرق الدهون بالجسم.

يساعد على التخلص من الدهون التي تتراكم في منطقة البطن.

يساعد على التخلص من السموم التي توجد بالجسم والتخلص منها خارج الجسم.

يساعد على التخلص من الترهلات التى تظهر مع التقدم بالسن، المرتبطة بالسمنة لاحتوائه على أفضل الفيتامينات والمعادن الضرورية.

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، الذي يعالج نقص الهيموجلوبين بالدم والأنيميا، كما يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذى يسهم في حماية الجنين والمرأة الحامل.

يرطب الجلد أثناء فترة الرجيم.

يمنح الجسم الطاقة الضرورية التي تساعد على إنقاص الوزن.

يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية المهمة للرجيم.

يحتوي كوب الشمندر على 58 سعرًا حراريًا ولا يحتوي على أي دهون، ويحتوي على 13 جرامًا من الكربوهيدرات و105 مللى جرامات من الصوديوم وعلى 2.2 جرام من البروتين.

رجيم الشمندر لإنقاص الوزن:

يمكنك اتباع رجيم الشمندر لمدة يومين مع ممارسة تمرينات رياضية، وتناول كمية كبيرة من الماء.

يفضل تناوله كعصير وبكميات كبيرة خلال فترة النهار.

تناول الشمندر المسلوق أو المشوي يعد من الأشياء المهمة التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير.