صحة ورشاقة

من خلال راحة اليد.. هكذا يمكنكم التعرف إلى مستويات السكر الخطيرة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

راحة اليد

تعطي أجسامنا مختلف الإشارات لتنذرنا بأي خطر يداهم صحتنا، وفي هذا السياق، وصف طبيب طريقة لمعرفة مدى وصول نسبة السكر في الدم لمستويات خطيرة والتي تتسبب فيما يعرف بـ”اليد القاسية”.

فبسحب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، نقلا عن مختصين في العيادة الطبية البريطانية، فإن حالة “اليد القاسية” تنذر بمستويات خطيرة للسكر في الدم وعدم القدرة على التحكم بها.

ووفقا للأطباء، فإن هذه المتلازمة “اليد القاسية” عبارة عن اضطراب جلدي يتميز بمحدودية حركة مفاصل الأصابع واليدين.
وبحسب الأطباء، فإنه في البداية يحدث تصلب في الأصبع الصغير وبمرور الوقت يتنشر إلى اليد بأكملها، كما يمكن الشعور بأن طبقة الجلد أصبحت سميكة أو مغطاة بطبقة شمعية.

وأشار الأطباء لطريقة لتحديد الإصابة بهذه المتلازمة، وتتكون الطريقة من وضع راحتي اليدين بعضهما على بعض وفي حال لم تلمس الأصابع فإنه ينصح باستشارة الطبيب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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