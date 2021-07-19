تعرفوا على مرض “جدري القردة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

يعدّ “جدري القردة” مرض فيروسي نادر ولكنه قد يكون خطيرًا ويبدأ عادةً بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم الغدد الليمفاوية ويتطور إلى طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم.

وأثار هذا المرض مخاوف كثيرين حول العالم، وذلك بعد إعلان المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الاثنين، اكتشاف حالة إصابة في الولايات المتحدة.

وقال المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أحد المواطنين سافر من نيجيريا إلى تكساس، لديه حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة.

وتم إدخال الشخص إلى المستشفى في دالاس حيث يتطلع المسؤولون إلى الاتصال بأولئك الذين ربما يكونون على اتصال وثيق به أثناء الرحلات الجوية.

ويُنقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود، من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

ويتراوح في العادة معدل الإماتة في الحالات الناجمة عن فاشيات جدري القردة بين 1 و10 في المئة، وتلحق معظم وفياته بالفئات الأصغر سنا.

ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض، رغم أن التطعيم ضد الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضا من جدري القردة.

وفق منظمة الصحة العالمية، تنجم العدوى بالمرض من الحالات الدالة عن مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، علما بأن القوارض هي المستودع الرئيسي للفيروس.

ومن المحتمل أن يكون تناول اللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة بعدوى المرض، عامل خطير يرتبط بالإصابة به.