شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "التلوث البكتيرى" وتسمم الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التلوث البكتيرى وتسمم الدم من أخطر الحالات التى يتعرض لها البعض قد يكون ذلك نتيجة الإصابة بعدوى فى مجرى الدم تهدد الحياة بالخطر، وفى هذا التقرير يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن تسمم الدم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما الذي يسبب تسمم الدم؟

يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا المسببة للعدوى في جزء آخر من الجسم إلى مجرى الدم، و يشار إلى وجود البكتيريا في الدم باسم تجرثم الدم أو تسمم الدم، و غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين بـ "تعفن الدم".

تحدث مثل هذه العدوى بشكل شائع في الرئتين والبطن والمسالك البولية، كما تظهر في كثير من الأحيان عند الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، حيث يكون خطر الإصابة أعلى بالفعل.

س: من هم الأكثر عرضة لتسمم الدم؟

1:الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو اللوكيميا.

2:الأطفال الصغار.

3:كبار السن.

4:الأشخاص الذين يعانون من سوء نظافة الأسنان.

5:أولئك الذين يستخدمون القسطرة.

6:الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية .

7:أولئك الذين يعملون في بيئة معرضة بشدة للبكتيريا أو الفيروسات ، كما هو الحال في المستشفى أو في الهواء الطلق.

س: ما هى أعراض تسمم الدم.

1:قشعريرة.

2:حمى معتدلة أو عالية.

3:ضعف.

4:تنفس سريع.

5:زيادة معدل ضربات القلب أو الخفقان.

6:شحوب الجلد وخاصة في الوجه.

7:بقع حمراء على الجلد قد تنمو بشكل أكبر وتبدو ككدمة أرجوانية كبيرة

تسمم الدم يمكن أن يؤدي إلى متلازمة الضائقة التنفسية و الصدمة الإنتانية، إذا لم يتم علاج الحالة على الفور ، فقد تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.

س: كيف يتم تشخيص تسمم الدم؟

من الصعب التشخيص الذاتي لتسمم الدم لأن أعراضه تحاكي أعراض الحالات الأخرى أفضل طريقة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بتسمم الدم هي زيارة الطبيب أولاً ، سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني ، والذي سيتضمن فحص درجة حرارتك وضغط دمك.

في حالة الاشتباه في حدوث تسمم في الدم ، سيجري طبيبك اختبارات للبحث عن علامات العدوى البكتيرية، يمكن الاستدلال على تسمم الدم بهذه الاختبارات:

1:مستويات الأكسجين في الدم.

2:نسبة الدم.

3:عوامل التخثر.

4:اختبارات البول بما في ذلك زراعة البول.

5:الأشعة السينية الصدر.

6:الأشعة السينية.

7:الاشعة المقطعية.

8:التصوير بالرنين المغناطيسي.

9:الموجات فوق الصوتية.

إذا كانت البكتيريا موجودة ، فإن تحديد نوعها سيساعد طبيبك على تحديد المضاد الحيوي الذي يجب أن يصفه لإزالة العدوى.

س: ما هى خيارات العلاج لتسمم الدم؟

يعد العلاج الفوري لتسمم الدم أمرًا ضروريًا لأن العدوى يمكن أن تنتشر بسرعة إلى الأنسجة أو صمامات القلب، بمجرد تشخيص إصابتك بتسمم الدم ، من المحتمل أن تتلقى العلاج كمريض داخلي في المستشفى إذا ظهرت عليك أعراض الصدمة ، فسيتم إدخالك إلى وحدة العناية المركزة.

قد تتلقى أيضًا الأكسجين والسوائل عن طريق الوريد للمساعدة في الحفاظ على ضغط دم صحي والتخلص من العدوى.