كورونا حول العالم.. 5435 إصابة جديدة في تونس ورقم قياسي جديد بتايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

91 وفاة و4438 إصابة جديدة بالمكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 91 وفاة و4438 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الأحد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236331، بينما سجلت البلاد مليونين و659137 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.





تايلاند تواصل الارتفاع القياسي في الإصابات

سجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الإثنين، لليوم الرابع على التوالي بلغت 11784 حالة، وذلك في وقت يكافح فيه البلد الآسيوي أسوأ انتشار للجائحة منذ ظهورها.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة الوباء في تايلاند أنها سجلت 81 وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 3422 وفاة.

وسجلت البلاد 415170 إصابة في المجمل.





31 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولاً من 33 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 26 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما سُجلت خمس حالات في الداخل.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92277 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





تونس تسجل 5435 إصابة جديدة

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و173 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 546 ألفا و 233، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفا و 527.