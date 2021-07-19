شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البرتقال لإنقاص الوزن 10 كيلو فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأطباء أن استخدام البرتقال مع البروتينات يحسن بشكل كبير إفراز الهرمون الذي يساهم في حرق الدهون، لذا ابتكر خبراء التغذية ريجيم البرتقال لإنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم البرتقال وكيفية اتباعه لإنقاص الوزن بحسب موقع "iia".



ريجيم البرتقال

ريجيم البرتقال لإنقاص الوزن

ريجيم البرتقال لإنقاص الوزن يقوم على أن المحتوى العالي لفيتامين سي يدعم بشكل إيجابي النحافة، وتسمح له كمية كافية من السعرات الحرارية بتناول أطعمة أخرى بنسيان الشعور بالجوع.

كما أن البرتقال يسرع من إخراج السموم من الجسم، وعندما يتم تنظيف الجسم من الداخل، وتتحسن الدورة الدموية يتم تحييد المواد السامة، وهو ما يفسر تحسن الحالة النفسية للشخص الذي يتبع ريجيم البرتقال.



ريجيم البرتقال

ريجيم البرتقال لمدة ثلاثة أسابيع

ريجيم البرتقال يساعد أولئك الذين يرغبون في إنقاص من 8-10 كيلوجرامات لمدة ثلاثة أسابيع، ويوصى بالالتزام بالقواعد التالية:

الأسبوع الأول: كل ثلاث ساعات يجب أن تأكل برتقالة واحدة - حصتها اليومية تساوي كيلوجرامًا واحدًا بالإضافة إلى أنه يجب أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على بيضتين مسلوقتين ولترين من الماء.

خلال الأسبوع الأول: يجب عليك أن تكون إرادتك قوية لفقدان الوزن، لأن هذه هي فترة القيود الأكبر في تناول الأطعمة، المرحلتان التاليتان أسهل بكثير.

الأسبوع الثاني: النظام الغذائي يدعم الحصول على كيلوجرام واحد من البرتقال ولترين من الماء، يمكنك تناول دقيق الشوفان وحبوب الأرز.

الأسبوع الثالث: يبقى البرتقال التقليدي والماء في القائمة اليومية، لكن الحبوب من النظام الغذائي تختفي ونستبدلهم بالخضروات ولا توجد قيود هنا كمية الطعام التي يتم تناولها محدودة فقط برغبة الشخص في تناول الطعام.

ريجيم البرتقال ريجيم البرتقال 3 أيام ريجيم البرتقال 3 أيام

اليوم الأول

الفطور: توست من الخبز الأبيض 100 جرام مع رقائق الحبوب والبرتقال.

الغداء: شريحة من السلمون على طبق سلطة، مع عصير الليمون وشريحتين من خبز النخالة للحلوى - الزبادي والبرتقال والقليل من العسل.

العشاء: قطعة من الكبد المحمص، وعيش الغراب تتكون الحلوى من التوت مع الزبادي والبرتقال.

اليوم الثاني

الفطور: توست من الخبز الأبيض بالزبدة وعصير برتقال طازج.

الغداء: بعض الفاصوليا المسلوقة وسلطة أوراق الشجر المحمص بالزبدة والبرتقال.

العشاء: قطعة لحم مسلوق قليل الدسم ، بطاطس مهروسة ، كوسة مطهية وجزر الحلوى - كوب من اللبن ، 100 جرام. أناناس وبرتقال طازج.

اليوم الثالث

الإفطار: خبز محمص بالزبدة وقطعتين جبن وشريحة بطيخ.

الغداء: سلطة بنجر مسلوق وجزر وخضرة وجزء أرز باللحم البقرى برتقال للحلوى.

العشاء: قطعة دجاج مسلوقة مع كرنب بروكلي مسلوق في نهاية الوجبات - برتقال.

سيساعد هذا النظام الغذائي في انقاص 2 أو 3 كيلوجرامات في وقت قصير بالإضافة إلى ذلك ، يتم تطهير الأمعاء.