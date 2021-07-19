شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة على النساء تناولها أسبوعياً لتحسين الصحة والمناعة.. البطاطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الجسم تتعلق بما تتناوله من طعام بجانب الحصول على النوم الجيد وممارسة النشاط البدنى، لكن لا يمكنكِ البقاء بصحة جيدة وتزويد جسمك بالطاقة بدون المجموعة الصحيحة من العناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات والفواكه الطازجة ، في هذا التقرير 7 أطعمة يجب أن تأكلها كل امرأة أسبوعياً لتحسين الصحة العامة وتعزيز المناعة، بحسب موقع "eating well".

7 أطعمة يجب أن تتناولها كل امرأة أسبوعياًالأفوكادو

تشتهر الأفوكادو بأنها غنية بالدهون الصحية الجيدة، وتظهر الدراسات أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفول والبقوليات

الفول مصدر للبروتين والألياف ، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والبوتاسيوم وحمض الفوليك، رغم أنه يسبب الانتفاخ والغازات لكنه مفيد لصحة أمعائك.

البيض

لا يحتوي البيض على البروتين فحسب، بل إنه أحد المصادر الغذائية الوحيدة لفيتامين د كما أنه يحتوي على نوعين من الكاروتينات - لوتين وزياكسانثين - وهما عنصران مهمان لصحة الدماغ والعين.

الخضروات الورقية

الخضروات الورقية الداكنة تعزز المناعة وترطب بشرتك مع تقدمك في العمر، كما تعتبر الخضراوات الورقية مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، الذي يعزز نظام المناعة الصحي ويساعد في إنتاج الكولاجين الذي يقاوم التجاعيد في الجسم، يمكنكِ تناول السبانخ أو الكرنب وغيرها.

المكسرات

المكسرات مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية ، وكلاهما من العناصر الغذائية الهامة لإرضاء الجوع وتقليل الشهية. وجدت مراجعة حديثة أدلة قوية تشير إلى أن تناول الجوز قد يدعم صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

دقيق الشوفان

دقيق الشوفان، هو أيضًا خيار رائع للسيدات، سواء لتناول الإفطار أو وجبة خفيفة سريعة هذه الحبوب الخالية من الجلوتين متعددة الاستخدامات وغير مكلفة وتوفر البروتين والألياف وتشعرك بالشبع والامتلاء طوال الصباح.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الشوفان على ألياف خاصة تسمى بيتا جلوكان، والتي ثبت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البطاطا الحلوة

يأتي اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة من بيتا كاروتين وفيتامين أ ولهذا السبب ، يمكن أن يحتوي متوسط ​​حجم البطاطا الحلوة على ما يصل إلى 600٪ من جرعتك اليومية من فيتامين أ - وهو عنصر غذائي مهم للعين و نمو العظام وجهاز المناعة السليم، وتعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا صحيًا للكربوهيدرات المعقدة، لذا فهي تساعد على إبقائك ممتلئًا ولن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.