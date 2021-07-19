شكرا لقرائتكم شقيق ياسمين عبدالعزيز: "احترموا.. وادعولها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد ساعات من التوتر عاشها جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأصدقاؤها، عقب الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، طالب شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، الصحافيين ورواد مواقع التواصل بعدم نشر تصريحات أو صور غير صحيحة بشأن الحالة الصحية لشقيقته، والاكتفاء بالدعاء لها بالشفاء.

وأوضح وائل في منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" فجر الاثنين، أن العائلة ستعلن حالما تتحسن وتستقر حالة الفنانة، قائلاً: "لما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

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إلى ذلك، شكر وائل في منشور الإعلامي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي على اهتمامهما بالحالة الصحية لياسمين. وقال إنه سيتم الإعلان عن حالتها الصحية بعد خروجها من العناية المركزة.

وكان الفنان المصري تامر مجدي كشف أمس، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحافية أنباء عن تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز ودخولها غيبوبة كاملة، بعد تعرضها لتسمم بكتيري في الدم عقب تعرضها للتلوث داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها لجراحة إزالة كيس دهني من الرحم.

في المقابل، رد أحمد العوضي على هذه الأنباء مؤكداً أنه الوحيد الذي يملك حق الإدلاء بأية بيانات عن الحالة الصحية لزوجته، وأن أغلب ما ينشر غير صحيح.

وأشار العوضي إلى أن حالة ياسمين شهدت تحسنا طفيفا في الساعات القليلة الماضية، وباتت مستقرة، مناشدا الجميع بالدعاء لها، وعدم ترويج الشائعات عن زوجته.