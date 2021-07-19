شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر بالعطش أحيانا بعد تناول العصير وهل يعتبر خيارا صحيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس لا يستمتعون بشرب الماء ويفضلون شرب العصير لرى عطشهم، على الرغم من أن العصير مصنوع من الفاكهة ، إلا أنه ليس خيارًا صحيًا لأنه لا يحتوي على الألياف المفيدة الموجودة في الفاكهة ويمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السكر، حتى لو كان غير محلى، فقد نشعر بالعطش بعد تناول العصائر، وحسب ما ذكره موقع livestrong فإن تفسير ذلك هو:

1:أنك تعانى من الجفاف

يمكن أن تصاب بالجفاف دون أن تدرك ذلك ، خاصة إذا كان الطقس حارًا جدًا أو رطبًا، أو إذا كنت تمارس الرياضة بكثافة عالية أو تعاني من الحمى، تشمل أعراض الجفاف العطش وجفاف الفم والصداع والتشنج العضلي، إذا كنت تعاني من الجفاف ، فقد لا يكون تناول كوب صغير من العصير كافياً لتعويض السوائل التي فقدها جسمك من خلال التعرق، ربما تحتاج فقط إلى تناول المزيد من السوائل لتعود إلى مستوى الترطيب الطبيعي لديك وتروي عطشك تمامًا.

2:ارتفاع مستويات السكر في الدم

قد يكون عطشك بعد شرب العصير بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم ، وهو ما يسمى أيضًا بفرط سكر الدم، يحتوي العصير غير المحلى على ما يقرب من 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، أو السكر ، لكل 1/2 كوب ، وهو ما يعادل شريحة خبز.

ويشرب معظم الناس أكثر من كوبين في المرة الواحدة ، أي أكثر من 60 جرامًا من السكر ، أو ما يعادل أربع شرائح من الخبز، هذه الأرقام أعلى بالنسبة للعصائر المحلاة، إذا كنت مصابًا بداء السكري أو كنت مقاومة للأنسولين ، فقد يكون ذلك كافيًا لرفع مستويات السكر في الدم إلى الذروة بسرعة.

الأطعمة الأخرى

حتى إذا كنت تشرب فقط حصة معقولة من العصير - لا تزيد عن نصف كوب - فقد تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة وتسبب لك الشعور بالعطش بسبب الأطعمة الأخرى التي قد تكون تناولتها مع العصير. على سبيل المثال ، إذا تناولت العصير مع وجبة الإفطار ، والتي ربما تضمنت أيضًا الحبوب والخبز والفاكهة واللبن الزبادي والفطائر والشراب ، فقد يكون إجمالي كمية الكربوهيدرات لديك مرتفعًا للغاية ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم .