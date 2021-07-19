شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القهوة.. تقاوم الاكتئاب وتساعدك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر القهوة من المشروبات الأكثر شعبية واستهلاكا حول العالم، وقد ثبت أن القهوة يمكن أن تضيف دفعة إلى عملية التمثيل الغذائي الخاص بك، وتساعدك في حرق الدهون في الجسم لاحتوائها على مادة الكافيين، كما يمكن للقهوة أن تقاوم الاكتئاب وتضفي سعادة أكبر على من يشربها، وتحمي كذلك من مرض الزهايمر وتقلل من الإصابة بأمراض القلب، ولكن يعتمد ذلك على كيفية تناول قهوتك ووفقا لما نشره موقع "eatthis"، فإن القهوة مشروب مثالي لفقدان الوزن.





وأكدت كاثرين زيراتسكي ، أخصائية تغذية، أن هناك عدة طرق يمكن أن تلعب بها القهوة دورًا في تعزيز جهود إنقاص الوزن.

القهوة تدعم فقدان الوزن عن طريق قمع مؤقت للشهية

على الرغم من أننا لا نقترح أن الطريقة الأكثر صحية لفقدان الوزن هي التوقف عن تناول الطعام، فقد تجد أن تهدئة شهيتك قليلاً تساعدك على عدم الإفراط في تناول الطعام، فمادة الكافيين تقلل من الشعور بالجوع ورغبتك في الأكل لفترة وجيزة.

يساعد الكافيين الجسم على حرق السعرات الحرارية

بفضل تأثيرها على عملية توليد الحرارة في الجسم، يمكن أن تساعد القهوة في الحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي لديك عندما تفعل ذلك

تزيد القهوة من فقدان الوزن من خلال العمل كمنشط

أكدت أخصائية التغذية زيراتسكى، أن مادة الكافيين يمكن أن تلعب دور كمنشط يساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية، و يمتص الجسم الكافيين بسرعة، ولكنه يتخلص منه أيضا بسرعة عالية جدا نسبيا، خلال حوالي 5 إلى 7 ساعات يتم تنظيف نصف الجسم من كمية الكافيين.