شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. مشاركة سماعات الأذن مع الأخرين يصيبك بمشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثور الأذن هي شكل مزعج من حب الشباب يمكن أن يحدث نتيجة استخدام سماعات الأذن أو مشاركة سماعات الأذن مع أشخاص أخرين أو عدم تنظيف الزيت والشمع من أذنك، هناك طرق لعلاج بثور الأذن في المنزل ، مثل استخدام المنتجات المضادة للبكتيريا أو الكمادات الدافئة لكن في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى زيارة الطبيب لعلاج بثور الأذن بالمضادات الحيوية.

ووفقا لتقرير لموقع insider إذا كانت بثرة الأذن مؤلمة للغاية أو تزداد سوءًا ، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية في أسرع وقت ممكن، وكن لطيفًا جدًا عند التعامل مع بثرة الأذن ، لأن الكثير من الضغط قد يؤذي أذنك الداخلية.

ما الذي يسبب بثور الأذن؟

مثل كل حب الشباب، يمكن أن تحدث بثور الأذن بسبب انسداد بصيلات الشعر أو غزو البكتيريا فيما يلي بعض الطرق الشائعة للحصول على بثور الأذن:

استخدام سماعات الأذن: تدخل سماعات الأذن داخل أذنك وتضغط على جلد قناة أذنك هذا يمكن أن يسد بصيلات الشعر في أذنك ويحبس الأوساخ والبكتيريا، نظرًا لأن داخل الأذن بيئة دافئة ورطبة، تزدهر البكتيريا المسببة للبثور هناك.

سماعات الأذن المشتركة: عند مشاركة سماعات الأذن، قد تتعرض أيضًا لأنواع أكثر وأنواع جديدة من البكتيريا، والتي يمكن أن تزيد من تفشي المرض إذا كان يجب عليك استخدام سماعات أذن مشتركة ، ففكر في مسحها بضمادة كحولية أو منديل مضاد للبكتيريا.

وجود الكثير من شمع الأذن: شمع الأذن يمكن أن يسد المسام في أذنيك إذا لم تقم بتنظيف شمع الأذن كلما تراكم ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بثور الأذن.

كيفية علاج بثور الأذن

استخدم مرهمًا مضادًا للبكتيريا: المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل البنزويل بيروكسايد يمكن أن تساعد في التخلص من البكتيريا على بشرتك وتقليل البثور.

نظف أذنيك: إذا لاحظت تراكم الأوساخ أو الشمع في أذنك، فقم بتنظيفها مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام قطعة قطن، فقط تجنب إدخال أي شيء بعيدًا جدًا في قناة أذنك، لأن ذلك قد يدفع شمع الأذن إلى عمق أذنك، يمكن للطبيب أيضًا أن يساعد في تنظيف شمع الأذن الأكثر صعوبة، عن طريق الشفط أو غسل شمع الأذن بالماء.

الستيرويدات: يمكن لطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك أيضًا حقن الستيرويد المضاد للالتهابات مثل الكورتيزون في البثرة للتخلص من الالتهاب.