شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لما نشره ”الخليج 365”.. الدكتور هانى الناظر يتكفل بحالة عمرو "طفل القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة، لما نشر بـ"الخليج 365" عن قصة طفل القمر عمرو شميس الذى يعانى من مرض جلدى نادر يسمى "جفاف الجلد المصطبغ"، ومناشدة والدته الأطباء لعلاجه، أعلن الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث واستشارى الأمراض الجلدية، استعداده لاستقبال الطفل وعلاجه مجانا فى عيادته الخاصة.



عمرو

ونشر الخليج 365 منذ ساعة قصة الطفل عمرو وهو واحد من الحالات النادرة لأطفال القمر في مصر الذى لم يعيش طفولته كسائر الأطفال ولكنه اتحرم من أبسط حقوقه في الحياة، سواء في التعليم أو الخروج واللعب مع الأطفال في عمره، فكل ما يفعله هو أن يسمع أصواتهم في الشارع، وينظر إليهم من خلف ستار شباكه الصغير في قريته إدكو بمحافظة البحيرة، لم يقف الأمر هنا ولكنه أتحرم من أكثر شيء قد يساعده على الشفاء، ويعزز مناعته، حيث تخلى عنه والده بعدما قال له الطبيب: "مفيش أمل فيه ومتخلفوش تانى".. وهنا بدأت رحلة الأم مع طفلها دون وجود الأب.





أطفال القمر هو مرض جفاف الجلد المصطبغ أو زيروديرما، وهو مرض وراثى في الغالب يكون ناتج عن زواج الأقارب، تم اكتشافه لأول مرة سنة 1870 من طرف الدكتور موريتز كابوزيس، ويعانى هؤلاء الأطفال من حساسية مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية، سواء القادمة من الشمس أو من أنواع معينة من الإضاءات، وعادة ما يولدون بصحة جيدة لكن بمجرد تعريضهم لأشعة الشمس في الأشهر الأولى تظهر أعراض غير معتاد، مثل احمرار الجلد وعدم القدرة على النظر إلى الضوء.



حالة عمرو

ومع الاستمرار في التعرض للشمس، تظهر علامات أكثر خطورة، منها التصبغات الجلدية البيضاء والبنية التي تتحول بمرور الوقت إلى سرطان في الجلد، وقد يطور المرض أيضا سرطانات داخلية سريعة الانتشار في بعض الحالات.