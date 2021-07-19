شكرا لقرائتكم خبر عن نوم بدون إزعاج.. 5 طرق تساعدك على إيقاف الشخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم هي حالة صحية تزعج الكثيرين ومن حولهم، وهناك عدة طرق للسيطرة على هذه المشكلة أبرزها استخدام شرائط الأنف أو النوم على ظهرك، وتشمل الإجراءات الطبية لوقف الشخير الجراحة، وتجميل الأنف، وزراعة الفك.

ووفقا لتقرير لموقع insider يحدث الشخير عندما يتدفق الهواء عبر ممر التنفس الضيق، مما يتسبب في اهتزاز عالي للأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق، ويمكن أن يكون الشخير صاخبًا ومزعجًا وحتى يؤثر سلبًا على صحتك مما قد يمنعك أنت والآخرين في منزلك من الحصول على نوم جيد ليلاً، للتوقف عن الشخير، تحتاج إلى تحديد السبب الجذري للمشكلة، مما يعني استشارة الطبيب.

بعض الطرق الأكثر شيوعًا لمعالجة الشخيرالحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد تعانى من الدهون الزائدة حول الرقبة، مما قد يؤثر على مجرى الهواء ، كلما زاد عدد الأنسجة حول مجرى الهواء، زادت صعوبة بقاء مجرى الهواء مفتوحًا في الليل.

فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تحسين الشخير، وأكدت العديد من الأبحاث أن فقدان الوزن قد يكون استراتيجية مناسبة للتحكم في الشخير لدى الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 25.

تغيير وضع النوم الخاص بك

عادة ما يكون الشخير أسوأ عند النوم على ظهرك لأن اللسان والحنك الرخو الجزء الخلفي من سقف فمك من المرجح أن يتراجع ويقيد مجرى الهواء، يمكن للنوم على جانبك أو رفع رأسك بوسائد إضافية أن يقلل من الشخير، على الرغم من أنه وجد أن هذا لم يكن صحيحًا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ، وهي حالة طبية تسبب الشخير.

التوقف عن التدخين

التدخين يسبب التهاب مجرى الهواء، والذي يمكن أن يساهم في الشخير لذلك يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من الشخير.

تجنب المهدئات

المهدئات يمكن أن تزيد الشخير لأنها تريح عضلات مجرى الهواء العلوي، بالإضافة إلى ذلك تؤدى إلى انقطاع النفس النومي المركزي حيث تنقطع الإشارات من الدماغ إلى الرئتين بالنسبة لأولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

جرب شرائط الأنف

الشخير يمكن أن يكون في بعض الأحيان نتيجة لانهيار صمامات الأنف عندما تحاول التنفس من أنفك، تساعد شرائط الأنف اللاصقة الموضوعة على جسر الأنف على فتح ممرات الأنف وتقليل الشخير ويمكنك شراؤها من البقالة أو الصيدلية.