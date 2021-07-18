إنفوجراف.. أطعمة تضعك في خطر كورونا.. ابتعد عنها في عيد الأضحى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع قدوم عيد الأضحى قد نكثر من تناول اللحوم والنشويات والسكريات مما قد يتسبب لنا في العديد من المشكلات الصحية أو يشكل تهديداً على الجهاز المناعي.

وفي ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد يجب الحرص على اتباع تناول نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي وتجنب التقاط العدوى.



وأكدت أولجا نيناستينا، عالمة الأوبئة الروسية، أن الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة والأطعمة المقلية ليست أفضل مجموعة من الأطعمة للحفاظ على المناعة.

الإنفوجراف التالي يوضح الأطعمة التي تضر المناعة لتجنبها خلال عيد الأضحى:



