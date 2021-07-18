شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى السكرى المشى لمدة 60 دقيقة يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهم ممارسة الرياضة في تحسين الوضع الصحى لمرضى السكرى الذى قد يتعرضون إلى مضاعفات خطيرة، حيث يؤثر داء السكرى على مختلف أعضاء الجسم مثل العين والأطرف والأعصاب والقلب ومستويات ضغط الدم، لذا لابد من العمل على تحسين مستوياته لدرء أية مضاعفات ناتجة عنه.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فإن ممارسة التمارين الرياضية قد تمكننا من خفض مستويات الدهون وزيادة كتلة العضلات وتقليل مستويات التوتر، وبالتالي تسهم في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل حاجة الجسم إلى الأنسولين والحماية من القدم السكرية.

وتلعب رياضة المشى دورا هاما في السيطرة على الاضطرابات الناتجة عن الإصابة بمرض السكرى، مثل القرحة الخفيفة والغرغرينا.

وفيما يلى أهم الفوائد الصحية لرياضة المشى لمرضى السكرى:1.يزيد من حساسية الأنسولين

من المعروف أن المشي المنتظم كل صباح يزيد من حساسية الأنسولين، خاصة قبل تناول الإفطار والأدوية المضادة لمرض السكرى.

2.يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

يسهم المشي فى تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم في الجسم ، حيث تعد الأحماض الدهنية أحد عوامل تثبيط أداء الأنسولين، و يمكن للمشي أيضًا أن يقلل من إنتاج السكر في الدم في الجسم، كما يساعد العضلات على امتصاص المزيد من السكر في الدم.

3.تقوية العضلات

يساعد المشى على تقوية العضلات لمرضى السكر وبالتالي يحيمك من الإصابة بالقدم السكرية، لذا حاول المشى لمدة ساعة على الأقل بشكل منتظم.





4. الحفاظ على صحة القلب

من مضاعفات مرض السكري مشاكل القلب، لذا يسهم المشي المنتظم في تجنب خطر انسداد تدفق الدم ، و تجنب المضاعفات الكامنة دائمًا عندما تكون مصابًا بداء السكري.

5. حرق السعرات الحرارية

المشي لدقائق طويلة في اليوم يمكن أن يحرق سعراتك الحرارية التي تحسن مستويات السكرى وتسيطر على هرمون الانسولين في مستويات طبيعية.