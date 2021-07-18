شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة المسببة لالتهاب الأمعاء وطرق تحسين صحة الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على أمعائك في حالة جيدة أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى حيث يستمر إصابة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بفيروس كورونا، وتؤثر صحة القناة الهضمية على وظيفة العديد من الأعضاء الحيوية الأخرى في الجسم، وخاصة الدماغ، فإذا كنت تتناول باستمرار الأطعمة التي تهيج الأمعاء ، فيجب التوقف الآن للحفاظ على صحتك وتحسين صحة أمعائك، وبحسب ما نشره موقع "eatthis"، سنتعرف في السطور القادمة على الأطعمة التي تسبب التهاب المعدة .

ما هي الأطعمة المسببة للالتهاب؟

هناك عدة أنواع من الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الالتهابات في الجسم.

وقالت ساندى جرين أخصائية التغذية، إن الأطعمة المصنعة مع ارتفاع مستويات السكر فيها، وأحماض أوميجا 6 الدهنية، والصوديوم الزائد، والمواد المضافة غير المرغوب فيها يمكن أن تؤجج نيران الالتهاب، مما يتسبب في إرهاق جهاز المناعة مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأضافت أن الأطعمة المصنعة تشمل اللحوم المعلبة والأطعمة السكرية مثل الكعك المعبأ والبسكويت، وكلاهما مليء بالكربوهيدرات المكررة، والتي ترتبط بتعزيز الشبع ، وموازنة مستويات السكر في الدم ، وتغذية الأمعاء النباتية (البكتيريا الصحية في المعدة)، قد يلعب تناول الكربوهيدرات المكررة بدلاً من الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات دورًا في التسبب في الالتهاب.

وتابعت جرين قائلة إن منتجات الألبان مثل الجبن وحليب البقر كامل الدسم تحتوي على دهون مشبعة ودهون مشبعة يمكن أن تزيد الالتهاب، مشيرة إلى أن منتجات الألبان والأطعمة المصنعة يمكن أن تعيق صحة الأمعاء لأن كليهما معروف بتأثيرات التهابية على الجسم ، وخاصة في القناة الهضمية، ومع ذلك، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها مكافحة هذا التهيج.

الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين صحة الأمعاء 1- تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات

الفاكهة والخضروات والبقوليات هي الأطعمة التي تزيد بشكل طبيعي من إنتاج الكولاجين لمفاصل أظافر الجلد الصحية، وتعد من أسهل الطرق للمساعدة في دعم صحة الأمعاء هي اتباع نظام غذائي مليء بالتنوع والألوان.

ولابد من اختيار الفواكه والخضروات من جميع الألوان المختلفة ، حيث تحتوي كل منها على مزيجها المميز من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات.

2- احصل على قسط وفير من النوم

النظام الغذائي هو مجرد عنصر واحد لتحقيق صحة الأمعاء المثلى، وتلعب العوامل الرئيسية الأخرى مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر وممارسة الرياضة دورًا مهمًا، وعلى غرار إيقاع الساعة البيولوجية الذي تتبعه أجسامنا ، تعتمد ميكروبيومات الأمعاء لدينا أيضًا على إيقاع ثابت، فالحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لصحة أمعائك.

3- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام مفيد لصحتك العامة، وتشير بعض الدراسات إلى أن التمارين المتكررة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء، المشي في الخارج أو الجري هو أحد أسهل الطرق لممارسة التمارين الرياضية في روتينك الصحي .