شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: سر تجنب السمنة يكمن فى الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت يومًا أنك فعلت كل ما في وسعك للتخلص من الوزن الزائد؟ أو ربما واجهت صعوبة في الحفاظ على وزنك بعد النظام الغذائي؟ من السهل إلقاء اللوم على دوافعك أو الاعتقاد بأن عادات نمط حياتك هي السبب الرئيسي ، لكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن أحد أسباب عدم قدرتك على الوصول إلى وزنك المستهدف يتعلق ببروتين في أمعائك، بحسب ما نشره موقع " eatthis".





ووجدت دراسة جديدة نُشرت في ،Scientific Reports أن بروتينًا يُنتَج في المعدة يُسمى (GKN1) قد يكون السبب في عدم الوصول إلى النتائج التي تتمنى الوصول إليها.

وقال مؤلف الدراسة ديفيد بون، أستاذ مساعد في علم الأحياء الدقيقة والمناعة بكلية الطب في جامعة إنديانا بكلية الطب، إن هذه النتائج هي مثال على كيفية فهم أفضل لميكروبيوم الأمعاء والجوانب الفسيولوجية للسمنة.

وأجرى مؤلف الدراسة وفريقه من الباحثين تحليلاً للميكروبيوم باستخدام الفئران ، مجموعة واحدة منها تحتوي على بروتين GKN1 والأخرى لا، وقام الباحثون بقياس تناول الطعام، واستخراج السعرات الحرارية، وسكر الدم، والأنسولين، ومستويات الدهون الثلاثية، وتكوين الجسم، وحتى حساب عدد السعرات الحرارية التي أحرقتها الفئران.

ووفقا للدراسة كانت الفئران التي لم يكن لديها بروتين GKN1 تزن أقل ، ولديها مستويات أقل من إجمالي الدهون في الجسم ، ونسب أعلى من العضلات الخالية من الدهون على الرغم من أنها تناولت نفس كمية الطعام مثل المجموعة التي تحتوي على البروتين. والأكثر إثارة للاهتمام ، أن نماذج الفئران التي لا تحتوي على البروتين كانت مقاومة لزيادة الوزن عندما تم وضعها على نظام غذائي عالي الدهون.